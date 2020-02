Het schokkende verhaal van Hannelore die uit een sekte werd bevrijd

Als jong Vriezenveens meisje werd ze opgenomen in de Gelderse sekte Gemeente Gods in Velddriel, waar sekteleider Sipke Vrieswijk samen met zijn minnares Aagje de scepter zwaaide. Ze was intussen dusdanig in de ban van De Profeet, zoals Vrieswijk zichzelf noemde, dat ze beslist niet wilde vertrekken toen agent Peter Withag haar wilde bevrijden.

Geen eigen ik meer

"Je had geen eigen 'ik' meer. De Profeet vertelde wat je moest doen, wat je moest vinden. Je deed er alles aan om hem niet boos te maken, want dan kreeg je straf", vertelt Hannelore van Otterloo, die tegenwoordig in Hoogeveen woont, over haar veelbewogen tijd in de sekte.

Hannelores ouders raken in de jaren tachtig gefascineerd door de preken van Vrieswijk. Hannelore is dan nog maar een peuter. Een paar jaar later trekken ze met verschillende gezinnen in een leegstaand klooster in het Gelderse Velddriel.

Hannelore met achter zich "De Profeet" (Foto: Frank Krake)

Bruid van God

Daar wordt de greep die De Profeet heeft op zijn volgelingen steeds sterker. Hannelore mag steeds minder contact hebben met haar moeder; haar vader en zusje worden weggestuurd. En ze moet een bruid worden van God, zo noemt Vrieswijk het als hij vrouwen en meisjes verplicht seks met hem te hebben. "Dat is wat hersenspoelen met je doet. Je doet dingen waarvan je dacht dat je ze nooit zou doen."

Hoe ze nu aankijkt tegen die periode, hoe ze werd ontvoerd naar het buitenland en een Twentse agent haar tegen haar wil uit de sekte haalt, vertelt Hannelore in een openhartig gesprek.

Alles zelf uitvinden

Ook vertelt ze uitgebreid over haar strijd om daarna weer te functioneren in een wereld waar ze volkomen van vervreemd was. "Ik vond het allermoeilijkste dat ik de hele dag zelf beslissingen moest nemen. Ik was gewend dat anderen altijd zeiden wat ik moest doen, eten, welke kleren ik moest dragen, wat ik moest vinden. Dat allemaal zelf uitvinden was heel vermoeiend."

Ook agent Peter Withag, de rechercheur die Vrieswijk op wist te sporen, en de journalist die als een van de weinigen Vrieswijk uitgebreid interviewde, komen aan het woord.

Tekst gaat verder onder kader

Hoe herken je een sekte? 1. Eén charismatische en allesbepalende leider

2. Isolatie: banden familie en vrienden worden doorgesneden

3. Wij/zij denken: boze buitenwereld/zij begrijpen ons niet

4. Afnemen identiteit/aannemen andere naam

5. Buitenproportioneel straffen en vervolgens weer belonen

6. Afzondering van de gemeenschap t.ov. de buitenwereld

7. Creëren slaaptekort en/of omdraaien dag/nachtritme

8. (Te) weinig eten en drinken

9. Verplicht afstaan grote sommen geld

10. Arbeidsuitbuiting: veel voor niets moeten werken

11. Je bent met ons of tegen ons. Geen middenweg.

12. Geen kritiek of eigen mening mogen hebben

13. ‘Love bombing’ nieuwe leden

14. Ongepaste seksuele omgangsnormen

Waarschuwing

Hannelore vertelt haar verhaal om te waarschuwen voor sektes, om begrip te vragen en om te laten zien dat je ook na zoveel ellende weer op kunt krabbelen en het geluk weer kunt vinden. Want ze heeft er lang over gedaan, maar het is haar gelukt: een stralende vrouw, getrouwd met haar grote liefde en moeder van vier kinderen.

De Hengelose auteur Frank Krake schreef het boek 'Hannelore, het meisje uit de sekte'. De documentaire die RTV-Oost maakte in samenwerking met Omroep Gelderland was 4 februari te zien bij RTV Oost.

De documentaire gemist? Luister op zondag 9 februari naar Hoogtij.