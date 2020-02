Moeten er camera's opgehangen worden bij de beruchte fietstunnels in Enschede?

Ze zijn bekend en berucht bij omwonenden: de fietstunnels onder de A35 in Enschede. Er vinden regelmatig incidenten plaats en inmiddels is een pas opgerichte burgerwacht vastbesloten om de berovingen en mishandelingen bij de tunnel te stoppen. Vanavond besluit de Enschedese gemeenteraad of er, ondanks alle eerdere maatregelen die al getroffen zijn, camera's bij de tunnels komen te hangen.

Na een dag bij een vriend te hebben doorgebracht, lopen Enschedeërs Donovan en Kevin naar huis via een van de tunnels die in de wijk Helmerhoek onder de A35 doorloopt. Een wandeling waar de jongens van tevoren niet twee keer over nadenken. Dat ze niet veel later aangevallen zullen worden, kunnen ze op dat moment niet bedenken.

Er lopen twee onbekende jongens vóór hen, die in de tunnel vooral met elkaar aan het klieren zijn. Maar dan richten ze hun pijlen op Kevin en Donovan. Voor ze het goed en wel doorhebben, worden ze bekogeld met eieren. Als Kevin hier iets van zegt, escaleert de situatie. Een scheldpartij mondt uit in een handgemeen. "Een van de jongens haalde iets uit zijn zak", herinnert Donovan zich. "Dat zag eruit als een boksbeugel."

Andere kijk op tunnels

Kevin en Donovan zeggen niet afgeschrikt te zijn door de vermoedelijke boksbeugel en storten zich in de knokpartij. Al snel laten de jongens die met eieren gooiden de situatie voor wat het is. Ze lopen weg. Kevin en Donovan doen geen aangifte. Volgens hen 'waren de andere twee jongens er erger aan toe dan wij'. Maar onder de indruk van het voorval zijn ze wel.

"We moeten door die tunnel om thuis te komen", legt Kevin uit. "Wij liepen er doorheen met de gedachte dat ons niks zou overkomen. Want ja, waarom zou iemand iets doen?" Maar na het voorval is zijn kijk op de tunnel veranderd. "Het geeft geen positief gevoel om daar nu nog te lopen." Ook Donovan is op zijn hoede als hij weer in de tunnel doorloopt. "Vooral in de avond kijk je toch wat meer om je heen", merkt hij op.

Meerdere incidenten

Kevin en Donovan zijn niet de enige Enschedeërs die de tunnel het liefst ontwijken. En niet iedereen heeft, zoals Donovan, 'geluk' met een hobby als kickboksen. De afgelopen maanden hebben herhaaldelijk incidenten in en rond de tunnels plaatsgevonden. Zo vond, in dezelfde tunnel als waar Kevin en Donovan met eieren bekogeld werden, in november een beroving plaats. Vier jongens werden tegengehouden door drie onbekende mannen en bedreigd met een vuurwapen.

Daarnaast kreeg een 17-jarige jongen op dezelfde plek een klap in zijn gezicht, omdat hij geen vuurtje had. In de andere Enschedese tunnel onder de A35 door, bij de wijk Boswinkel, werd in oktober ook een jongen van 17 mishandeld. Hij werd meerdere keren geslagen met een stalen buis en zijn IPhone XR werd gestolen.

Burgerwacht

Met het aantal incidenten dat voorkomt in de tunnels, is volgens omwonenden duidelijk dat er iets gedaan moet worden om de veiligheid in en rond de tunnels te verbeteren. Zij hebben daarom zelf verantwoordelijkheid genomen en een burgerwacht opgericht.

De burgerwacht surveilleert in groepen van vijf op verschillende momenten. Dit doen zij zowel ’s avonds als ’s nachts doordeweeks en in het weekend. Ze dragen gele hesjes en zorgen dat ze gezien worden in de hoop dat dit een veiliger gevoel creëert bij voorbijgangers. De burgerwacht heeft nauw contact met de wijkagent van Helmerhoek.

Snoeien en graffiti

Maar er zijn ook gemeentelijke maatregelen genomen. Zo heeft de gemeente geprobeerd de tunnel aantrekkelijker te maken door de muren te bekleden met graffiti. Ook is begonnen met het snoeien van de struiken rond de tunnel Boswinkel. Daarnaast worden de lage lichtmasten bij beide tunnels vervangen door vier hogere. Verder worden ze extra bezocht tijdens de rondes van handhaving, jongerenwerk en politie.

"Deze maatregelen zouden al een groot deel van het probleem op moeten lossen", denkt gemeentevoorlichter Ton Kamp. Maar is dat genoeg om het veiligheidsgevoel van de omwonenden te bevorderen? Zij hebben aangegeven zich veiliger te voelen als er camera’s in de tunnels zouden hangen. Zij worden daar in de gemeenteraad bij gesteund door coalitiepartijen VVD en Burgerbelangen en oppositiepartij DP.

'Camera's uiterst redmiddel'

"Het verkrijgen van toestemming voor het ophangen van camera’s is niet makkelijk", reageert Kamp. Volgens hem zijn er strenge regels en voorwaarden rondom het ophangen van camera’s. Het is volgens Kamp 'een uiterst redmiddel'. Eerst wordt er gekeken of de huidige maatregelen voldoende invloed hebben.

"Mocht er toch gekozen worden voor het ophangen van camera’s, dan gaat dit in overleg met de politie en het openbaar ministerie", aldus Kamp. "Maar men moet niet de illusie hebben dat het ophangen van camera’s een probleem van onveiligheid oplost."

'Meld incidenten'

De voorlichter geeft aan dat, nog los van het beperkte bereik van een camera, personen die zichtbaar zijn in beeld niet altijd herkenbaar en identificeerbaar zijn. "Bovendien betekent de aanwezigheid van een camera niet dat er bij een incident een politieagent aan het eind van de tunnel klaar staat om een mogelijke dader aan te houden."

Ook roept hij op om incidenten in de tunnel te melden en het niet te laten gaan, zoals Kevin en Donovan deden. "Wij hebben geen meldingen binnengekregen over incidenten, dus we herkennen ons niet in het beeld dat geschetst wordt. Als iets je overkomt in de tunnels, meld het dan alsjeblieft”, zegt gemeentevoorlichter Ton Kamp.

RTV Oost vroeg afgelopen november op welke plek in jouw omgeving je je onveilig voelt. Als we de reacties op deze oproep moeten geloven, is Enschede koploper in de lijst met ongure plekken en dat allemaal vanwege de fietstunnels die onder de A35 door lopen. Van de 191 reacties die wij in totaal kregen, werden deze tunnels 37 keer genoemd.