FC Twente-vlag gespot in F16 boven Jordanië

Een F16 die boven Jordanië aan het bijtanken is met in de cabine een FC Twente-vlag, het is een opmerkelijk beeld dat je niet altijd tegenkomt. "Die foto heb ik gekregen van een maat van mij", zegt Kasper Markerink.

En 'die maat' had een dealtje gesloten met een Nederlandse F16-piloot. De Overijsselaar - die anoniem wil blijven - was bevriend met de piloot en hij vroeg hem of hij met de FC Twente-vlag wilde vliegen. De piloot was zijn carrière ooit begonnen op Vliegveld Twenthe, dus dat wilde 'ie wel. Niet dat hij per se iets had met de voetbalclub, maar wel met de regio.

De vriend van Kasper is kapitein bij de luchtmacht en hij was op missie in Jordanië. De deal vond plaats in het najaar van 2019, maar de foto mocht nu pas worden gebruikt omdat de lichting daar nu weg is. De foto is genomen tijdens het bijtanken van de straaljager.