Renate (49) uit Deventer beroofd en gestoken in eigen tuin: "Waarom doe je dit?"

Ze zit al ruim een week aan huis gekluisterd. Ze kan niet werken en ook niet fietsen. Renate Egberink uit Deventer ondervindt nog altijd de gevolgen van de beroving op maandagochtend 27 januari. In haar eigen achtertuin staat ze ineens oog in oog met twee mannen. Eén van hen steekt haar ook met een scherp voorwerp.

Renate doet die dag rond kwart over tien boodschappen bij het winkelcentrum aan de Leonard Springerlaan. Daarna fietst ze naar haar huis aan de Claes Jansz Visserstraat. Ze fietst door het gangetje achter de woningen naar haar achtertuin.

Stekende beweging

"Ik zette mijn fietst neer, wil de poort op slot doen en op dat moment staan ineens twee mannen achter me", vertelt Renate. "Ik kende ze niet. Eén van hen bleef bij de poort staan, de ander kwam de tuin in en vroeg om geld. Op het moment dat ik zei dat ik geen geld had zie ik hem een stekende beweging naar mij maken."

Renate struikelt daardoor over haar fiets en valt met haar hoofd op een bloembak in de tuin. De mannen rennen er vandoor met het kleine beetje geld dat ze bij zich had.

Zware hersenschudding

"Ik zit met een zware hersenschudding, waar ik tot op heden nog steeds veel last van heb. Vooral hoofdpijn en duizeligheid. Ik heb ook een steekwond in mijn buik en in mijn jas zat ook een scheur, maar waar die man me mee gestoken heeft weet ik niet."

"De man met het steekwapen is een blanke man", vertelt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "Hij is 20 tot 25 jaar oud, heeft een opvallend mager uiterlijk en een vlassig snorretje. Hij droeg toen een donkere jas met een capuchon en daaronder was te zien dat hij blond haar heeft."

De tweede man is bij de poort blijven staan. Hij heeft volgens de politie een donkere huidskleur, droeg een grijze joggingbroek en een donkere jas met een capuchon en een bontkraag.

"Wij hopen dat iemand de mannen op 27 januari in de wijk De Vijfhoek hebben gezien", zegt Westerhoff. "Mogelijk hebben mensen een camera bij hun huis, dan vragen we te bekijken of daar op die dag tussen kwart over tien en half 11 in de ochtend iets van die mannen te zien is."

Tips?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis)

- Stuur de politie Deventer een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000