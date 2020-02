Overlast van daklozen in Overijssel nagenoeg gelijk gebleven, Zwolle weer koploper

Het aantal meldingen van overlast door daklozen in Overijssel is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door LocalFocus. Bij de politie kwamen er een kleine 1.300 meldingen binnen. In 2018 waren er dat zeventien minder.

Over het algemeen gaat het volgens de politie over "kwetsbare mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats die slapen of verblijven op plekken waar dat opvalt of waar dat overlast veroorzaakt."

Vaak hebben deze mensen meerdere problemen. "Bijvoorbeeld een verslaafde zonder eigen huis die zo nu en dan betrapt wordt op een kleine winkeldiefstal en zich dan luidruchtig verzet tegen zijn aanhouding", is een voorbeeld van politiewoordvoerder Mireille Beentjes.

In de grafiek de Overijsselse cijfers over het aantal overlastmeldingen

De afgelopen zeven jaar is er een flinke verschuiving in het aantal meldingen over daklozenoverlast. In 2014 was er een flinke piek, daarna daalde het aantal meldingen twee jaar. Toch is de laatste drie jaar weer een stijging gemeten.

Zwolle

Voor het tweede jaar op rij zijn in Zwolle de meeste meldingen binnengekomen. In 2019 werd er 582 keer aan de bel getrokken bij de politie. Ook stegen de meldingen in de provinciehoofdstad met een kleine negen procent ten opzichte van 2018.

Vrees voor stijging daklozen Afgelopen oktober trok het Leger des Heils aan de bel over het daklozenbeleid van Overijsselse gemeenten. De organisatie vreest een stijging van het aantal daklozen. Het Leger des Heils zegt dat ze steeds minder geld ontvangt van gemeenten, om bijvoorbeeld ambulante hulp aan daklozen te geven. Daarom schreef de hulporganisatie een brief aan de Tweede Kamer en vroeg om maatregelen.

Enschede, Deventer en Almelo zijn de andere steden waar veel meldingen binnenkwamen. Opvallend is dat de meldingen in Almelo en Enschede daalden, terwijl het aantal in Deventer meer dan verdubbelde: van 79 in 2018 naar 170 in 2019.

De gemeente Tubbergen is een positieve uitzondering. Daar was er vorig jaar geen enkele overlastmelding. In vijf andere Overijsselse gemeenten was er één melding, zo blijkt uit de politiecijfers.

Landelijk

De situatie in Overijssel is niet te vergelijken met het landelijke beeld. In heel Nederland steeg het aantal meldingen over daklozen juist explosief, in vijf jaar tijd verdubbelde het aantal. Vorig jaar ging het in totaal totaal om ruim 22.000 gevallen, zo'n 61 per dag.