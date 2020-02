WOII in vijftig foto's: installatie NSB'er Von Bönninghausen als commissaris van Overijssel

Op de foto zien we Egon von Bönninghausen voorafgaand aan zijn installatie als commissaris van Overijssel in 1941. Hij inspecteert een erewacht van de Jeugdstorm in de Diezerstraat in Zwolle. Overijssel was de vijfde provincie waar de Duitsers een nieuwe commissaris installeerden in een poging het bestuur van Nederland geleidelijk naar hun hand te zetten.

Gesneuveld

Von Bönninghausen was een overtuigd nationaalsocialist. Als burgemeester van Ootmarsum kreeg hij in 1939 oneervol ontslag na pro-Duitse uitlatingen. Na de Duitse inval werd hij als een van de eerste NSB'ers tot burgemeester van Hilversum benoemd. Als commissaris van Overijssel trad hij eigenzinnig en autoritair op.



Na een hevig conflict met NSB-districtsleider Jager, waarin Von Bönninghausen het onderspit dreigde te delven, meldde de fanaticus zich in augustus 1942 aan voor de strijd aan het oostfront. Daar stierf hij in een oorlogshospitaal in Oekraïne aan eerder opgelopen verwondingen.

Installatie NSB'er Von Bonninghausen als Commissaris van Overijssel (Foto: Beeldbank WOII NIOD / NSB fotodienst)

Overijssel viert vrijheid Overijssel is 75 jaar geleden in 17 dagen bevrijd. RTV Oost maakt van 1 t/m 17 april een Vrijheidstour door de provincie. Elke dag staat een bijzonder lokaal oorlogs- of bevrijdingsverhaal centraal. Tot begin april delen we elke dag een foto uit Overijssel met een bijzonder verhaal.