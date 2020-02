Documentaire sekte-meisje Hannelore maakt verhalen los bij andere slachtoffers

Het indrukwekkende verhaal van 'sektemeisje' Hannelore blijkt tal van verhalen los te maken bij andere slachtoffers. Meerdere (oud-)sekteleden komen nu alsnog naar buiten met wat hen binnen die religieuze groepering is overkomen. Hannelore van Otterloo vertelde onder meer in een documentaire bij RTV Oost hoe ze als verstrikt raakte in de Gemeente Gods van de beruchte sekteleider Sipke Vrieswijk.

Vanaf haar derde tot haar zeventiende zat de Overijsselse Hannelore gevangen in de sekte, waar ze veelvuldig als 'bruid van God' seks moest hebben met Vrieswijk, die zichzelf De Profeet noemde. Vrieswijk is een van de weinige sekteleiders in ons land die ooit is veroordeeld. Hij kreeg destijds tbs met dwangverpleging. Na haar tijd in de sekte woonde Hannelore in achtereenvolgens Vriezenveen en Zwolle.

Emoties

De Hengelose auteur Frank Krake, die het boek 'Hannelore, het meisje uit de sekte' schreef, werd de afgelopen dagen meerdere keren geconfronteerd met slachtoffers, die hem aanklampten. Onder meer na afloop van de boekpresentatie woensdagavond in Hoogeveen. "Het is duidelijk dat Hannelore's verhaal heel wat losmaakt. Ook niet helemaal vreemd natuurlijk als je nagaat dat er in Nederland naar schatting zo'n tachtig sektarische groeperingen actief zijn. Vast staat in ieder geval wel dat dit nieuwe emoties oproept."

Ook werd Krake gebeld door een ander slachtoffer. "Die man vertelde een heel verhaal, maar eerlijk gezegd kon ik er niet uit opmaken of dit een oude zaak was of dat dit nog steeds speelt."

Meldpunt opgeheven

Tot begin dit jaar was er het speciale meldpunt Sektesignaal.nl, waar slachtoffers terecht konden maar ook vrienden en familie die zich zorgen maken. Maar nadat de subsidiekraan werd dichtgedraaid, is het meldpunt opgeheven.

Krake zegt de slachtoffers door te verwijzen naar andere instanties. "Dat doe ik overigens ook in mijn boek. Onder meer de politie en de wijkagent, maar bijvoorbeeld ook met meldpunt misbruik in kerken."

Emotioneel belastend

Krake en Hannelore gaan de komende tijd veelvuldig op pad: ze gaan lezingen geven door het hele land. Ook dan verwachten ze met verhalen van andere slachtoffers te worden geconfronteerd. "Ook deze mensen zullen we moeten doorverwijzen. Naar professionele hulpverleners. Omdat dit anders ook emotioneel te belastend voor Hannelore zou zijn."

Verhaal bespreekbaar gemaakt

Dat gedupeerden nu hun verhaal doen, heeft volgens Krake ook een positief aspect: "De reden dat Hannelore haar verhaal deed, was niet alleen om nieuwe slachtoffers te voorkomen, maar ook om lotgenoten erop te wijzen dat het mogelijk is uit een sekte te komen en een nieuwe leven te beginnen. Door haar verhaal te vertellen, wilde ze juist dit onderwerp bespreekbaar maken. En dat is exact wat er nu gebeurt."

Het boek 'Hannelore, meisje uit de sekte' is nu al toe aan een tweede druk.