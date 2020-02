Go Ahead Eagles wil eerherstel, rentree in basis lonkt voor Van Iperen

Donny van Iperen maakt morgenavond waarschijnlijk zijn rentree in de basis bij Go Ahead Eagles in de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. De verdediger, die maanden uit de roulatie was door een knieblessure, vervangt de geschorste Gino Bosz.

Voor een andere centrumverdediger, Sam Beukema, komt het duel van morgen nog te vroeg. "Misschien kan hij tegen FC Utrecht op de bank zitten", denkt trainer Jack de Gier.

Geen schade

Elso Brito kreeg maandagavond in de verloren uitwedstrijd tegen Jong Ajax (5-1) last van zijn hamstrings, maar een uit een mri-scan bleek dat de spieren geen schade hebben. De Gier verwacht dat de linksback gewoon kan spelen tegen Eindhoven. Dat geldt ook voor aanvoerder Jeroen Veldmate, die in Amsterdam eveneens voortijdig naar de kant ging.

De nieuwe Estse spits Henri Anier maakt voor het eerst deel uit van de wedstrijdselectie, mits hij fit genoeg is: de aanvaller, die rugnummer 9 heeft overgenomen van Ngombo, kampte donderdag met griep.

Eerherstel

De 5-1 nederlaag tegen Jong Ajax maakte een einde aan een reeks van 22 wedstrijden, waarin Go Ahead Eagles ongeslagen bleef. "Voor ons telt nu maar één ding: eerherstel", aldus De Gier. "Net als na de 5-0 nederlaag tegen Cambuur eerder dit seizoen." De kater van het verlies in Leeuwarden werd destijds direct weggespoeld in de volgende thuiswedstrijd door Jong FC Utrecht met 4-0 te verslaan.

Levensgevaarlijk

Al zal dat tegen de nummer dertien van de Keuken Kampioen Divisie niet eenvoudig worden. De Gier: "Het is een levensgevaarlijke ploeg. Ze maken het op eigen helft heel klein en zijn gevaarlijk in de counter. Al scheelt het wel een slok op een borrel dat Rigino Cicilia, hun gevaarlijke spits, is geschorst." Eerder dit seizoen verloor Go Ahead Eagles de uitwedstrijd tegen Eindhoven met 2-1.

Het duel van vrijdagavond is vanaf 20.00 uur live te volgen in de Oosttribune op Radio Oost.