Frank Wormurth voert druk op richting duel met Fortuna: "Deze wedstrijd moet Heracles echt winnen"

Na vier nederlagen in 2020 staat de druk er flink op bij Heracles Almelo. Trainer Frank Wormurth is dan ook kraakhelder over het treffen van morgenavond in eigen huis tegen Fortuna Sittard. "Deze wedstrijd moet echt gewonnen worden."

"Heracles Almelo moet winnen. Het spel van de laatste twee wedstrijden is de basis voor tegen Fortuna Sittard", aldus Wormurth. Ondanks dat beide wedstrijden verloren gingen, put de trainer vertrouwen uit het getoonde spel. "Het voetbal tegen Feyenoord en Willem II was goed, maar zij waren gewoon beter. In die wedstrijden waren wij te weinig met bal op de helft van de tegenstander, waardoor wij ook minder kansen wisten te creëren. Dat moet vrijdagavond anders."



Heracles Almelo kan aankomende wedstrijd niet beschikken over Joey Konings, die kampt met een lichte blessure. Orestis Kiomourtzoglou liep in de vorige wedstrijd tegen een schorsing aan en is niet inzetbaar. Voor hem in de plaats zal Mohammed Osman spelen. Ook Mauro Junior, die afgelopen weekend tegen Willem II nog geblesseerd uitviel, heeft weer volledig meegetraind en zal spelen. Daarnaast mag nieuwkomer Delano Burgzorg zich hoogstwaarschijnlijk vanaf de basis laten zien.

Zes punten wedstrijd

Door de matige start van 2020 staat de ploeg uit Almelo op de tiende plaats. Tegenstander Fortuna Sittard is de nummer dertien met drie punten achterstand. "Het uitgangspunt van Fortuna Sittard is anders wanneer je het vergelijkt met die van ons. Zij hebben geen angst om te verliezen en spelen daardoor heel vrij. Onze ploeg moet winnen. Dat brengt een extra druk met zich mee. We hebben ze goed geanalyseerd en weten wat we moeten doen. Onze tegenstanders willen altijd Dessers uit de wedstrijd halen. Wij weten dat we op Mark Diemers moeten letten. Het is een hele creatieve speler die veel drang naar voren heeft", zegt Wormurth.



Wormuth gaat nog een jaar door

De coach had een contract van twee jaar met een optie voor nog een jaar. De club en trainer waren erg tevreden met elkaar en dus hebben zij ervoor gekozen om die optie te lichten. "Ik ben absoluut tevreden bij Heracles. Het is een fantastische club en ik ben erg blij hier. De club en ik zijn een goede match gebleken. Daarom wilde ik graag nog een jaar blijven".