Deventer neemt afscheid van stadsfotograaf Auke Pluim: "In het harnas gestorven"

De Deventer fotograaf Auke Pluim in actie (Foto: onbekend)

Deventer heeft vandaag afscheid genomen van de vorige week overleden stadsfotograaf Auke Pluim. Pluim overleed in het Deventer stadhuis tijdens het uitvoeren van zijn werk. "Een gemis voor de stad."

'Het oog van de stad is in het harnas gestorven', staat er op zijn rouwkaart. Tienduizenden foto's maakte Pluim in de voorbije vier decennia in Deventer. Jubilarissen, Sinterklaasintochten, vrijwilligersfeesten, onthullingen, evenementen, autobranden, voetbalsupporters en ga zo maar door.

Zien en kijken

"Hij kon wat een fotograaf moet kunnen; goed zien en kijken", zegt Ria Mol, die jarenlang namens de gemeente Deventer met hem samenwerkte. "Hij voelde wat het beeld moest overbrengen. Dat kon hij gewoon."

Rob de Jong, directeur van de Deventer Vrijwilligers Centrale, werkte ook met regelmaat met hem samen. "Auke hoorde bij de stad. Hij was zichtbaar en onzichtbaar. Iedereen kende hem, maar je kende hem ook niet. Dat geldt ook voor mij. Hij was een bekende Deventenaar, maar daar wilde Auke niets van weten, een bescheiden man. Hij vertelde ook nooit iets over zijn privéleven."

Treurige dag

Het is een treurige dag voor Deventer, beaamt De Jong. Raar en onwerkelijk, vult Ria Mol aan. Bij al die toekomstige gebeurtenissen in de stad zal Auke Pluim niet meer verschijnen. "En elke keer zal ik hem dan verwachten en hem missen", aldus Mol. "Maar ik hoop dat al zijn beeldmateriaal blijft bestaan, want hij heeft een onvoorstelbaar groot archief."

Auke Pluim is vanmiddag gecremeerd in crematorium Steenbrugge in Diepenveen.