Wethouder Coster van Zwartewaterland opgestapt

Wethouder Albert Coster van de gemeente Zwartewaterland is opgestapt. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt op een persconferentie in Hasselt.

De positie van wethouder Coster van de partij BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ) staat al een week onder druk, nadat coalitiepartijen ChristenUnie (CU) en de SGP het vertrouwen in het bestuur opzegden. Daarmee was het einde van het college een feit.

Het dossier rondom recreatiepark De Molenwaard in Hasselt zorgde voor frictie binnen de coalitie. Momenteel is permanente bewoning daar niet toegestaan, iets wat BGZ graag anders ziet. Er zouden zelfs BGZ-leden op het park wonen. Daardoor is er volgens CU en SGP sprake van belangenverstrengeling.

"SGP en CU stappen maar op"

Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat Coster geen boodschap heeft aan de mening van SGP en CU. Zijn partij liet weten dat Coster niet zou opstappen. "SGP en CU stappen maar op", was de uitleg van BGZ.

Maar daar waren die partijen het niet mee eens. De ChristenUnie, de grootste partij van de gemeente, voert ondertussen al gesprekken met de oppositie om de mogelijkheden voor een nieuw bestuur te bekijken.

Toch opgestapt

De keuze van Albert Coster om op te stappen komt enkele uren voorafgaand aan een raadsvergadering over de bestuurscrisis. "Ik kan niet werken en vechten tegen de beeldvorming", was zijn verklaring. "BGZ stelt de inwoners centraal en die moeten kunnen vertrouwen op een eerlijke en transparante overheid."

De kans is groot dat als er vanavond een motie van wantrouwen zou worden ingediend richting Coster, deze op een meerderheid kan rekenen. In dat geval had hij alsnog moeten vertrekken. Coster zag vanmorgen dat de motie eraan zat te komen en vermoedde dat hij zou worden aangenomen. Dat was voor hem de druppel om voor de raadsvergadering van vanavond op te stappen.

BGZ-fractievoorzitter Tamminga had nog wel een mening over die motie: "Die is gebaseerd op luchtfietserij". De partij zegt naar eer en geweten te hebben gehandeld.

"Niet uit de coalitie gestapt"

Het opstappen van Coster betekent niet dat BGZ uit de coalitie is gestapt, laat fractievoorzitter Tamminga weten. Hij blijft erbij dat de ChristenUnie en de SGP uit de coalitie zijn gestapt. Ook zegt Tamminga dat er in theorie een opvolger voor Coster klaarstaat.