Financiële problemen bij Hardenbergse gezinnen voortaan in vroeg stadium aangepakt

Weglopen voor financiële problemen gaat in de gemeente Hardenberg niet meer lukken. Als je twee keer de huur of de energienota niet hebt kunnen betalen, wordt er contact met je opgenomen. Dit is mogelijk doordat de woningstichting, nutsvoorzieningen en verzekeringsmaatschappijen aan vroeg signalering doen. Bij het eerste serieuze signaal dat er financiële problemen zijn, staan hulptroepen voor de deur. De problemen worden besproken, in kaart gebracht en aangepakt.

Het gaat bij armoede allang niet meer om geldproblemen bij mensen die leven van een minimuminkomen. “Je kunt op papier voldoende verdienen, maar omdat er schulden zijn of omdat je in een koophuis zit dat onder water staat of omdat je gescheiden bent, kunnen er serieuze geldzorgen om de hoek komen kijken”, legt Gitta Luiten, wethouder van de gemeente Hardenberg uit.

Kinderen uit de armoede

Als het aan haar ligt, leven kinderen sowieso niet meer in armoede. “De gevolgen voor mensen in armoede werken diep door in de ontwikkeling van een kind. De spanning, depressies, lagere levenstevredenheid, langdurige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid hebben een negatief effect op kinderen”, vult de wethouder aan.

Er is zelfs wetenschappelijk aangetoond dat er een verschil is in hersenontwikkeling tussen kinderen die wel en kinderen die niet in armoede opgroeien. Niet het gebrek aan geld, maar vooral de stress die door de armoede wordt veroorzaakt, heeft een slechte invloed op de hersenenontwikkeling van het kind.

Schoolreisjes

“We hebben budget vrijgemaakt voor kinderen die tot voor kort niet konden deelnemen aan schoolreisjes, geen lid konden worden van een sportvereniging en daarnaast ook nog naar zwemles moesten. Dat kan vanaf nu wel”, meldt Luiten.

“We willen graag dat kinderen ook naar een dans- of theaterschool kunnen gaan of een muziekinstrument leren bespelen. Dat zijn dingen die de leefwereld van het kind groter maken en waardoor het zich lekkerder voelt, maar het heeft ook een positief effect op de ontwikkeling”, motiveert Luiten het nieuwe beleid. Ze laat een betrokkenheid en bevlogenheid zien wanneer ze hierover praat, waardoor je wel moet geloven dat ze het meent.

Aanpakken en doorpakken

“Ik zit hier niet voor mijn lol, ik zit hier om iets te bereiken voor mensen die zonder hun eigen toedoen in de problemen zijn gekomen en het hele gezin hierin ongewild meezuigen”, laat Luiten zien dat het menens is. Ze heeft nog meer plannen voor de toekomst voor wat de ontwikkeling van jongeren in de regio betreft. Daarover komt ze binnenkort met meer nieuws naar buiten.