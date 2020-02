Lagere straf voor man die partner mishandelde in Overdinkel

De man werd op 20 maart vorig jaar aangehouden nadat de vrouw in paniek uit het raam van haar woning was gesprongen en de politie belde. De vrouw had in 2018 na tien jaar de relatie met de Amsterdammer verbroken. Toen de man daardoor dakloos werd, besloot ze hem toch onderdak te geven.

Volgens de vrouw dacht de 35-jarige daardoor dat hun relatie ook weer hersteld was, maar dat zag zij anders. Het conflict wat de Amsterdammer daarover met haar kreeg mondde uit in een heftige mishandeling, waarbij hij de vrouw een frisdrankfles in haar keel drukte waardoor ze bijna stikte. Daarnaast sloeg de 35-jarige de vrouw zo bont en blauw dat hulpverleners en medebewoonsters van een Blijf-van-mijn-lijfhuis ervan schrokken. De vrouw had van top tot teen verwondingen, concludeerde een arts.

SM-relatie

De Amsterdammer heeft altijd ontkend dat hij de vrouw tegen haar zin iets aandeed. Volgens hem was er sprake van een SM-relatie met wederzijdse toestemming.