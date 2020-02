WOII in vijftig foto's: Collaborateurs opgepakt in de straten van Deventer

Op deze indrukwekkende foto zien we hoe de collaborateurs na de bevrijding in Deventer worden getoond aan het toegestroomde publiek.

Na de oorlog was het de vraag wat er moest gebeuren met mensen die met de bezetter hadden samengewerkt. Opgepakte personen werden in afwachting van hun proces ondergebracht in internerings- en verblijfkampen. Hoeveel mensen er precies werden opgepakt, is niet bekend. Vast staat wel dat de kampen zo vol zaten, dat het niet te doen was om iedereen te berechten. De regering heeft besloten om de lichte gevallen vrij te laten.

Verzet

De eigenaar van de foto vertelt: "De man met de helm en het geweer aan de linkerkant is mijn vader. Hij zat bij het verzet in Deventer. Hij heeft onder andere geholpen bij de bevrijding van het Deventer postkantoor. Mijn moeder heeft in de oorlog verzetskranten rondgebracht onder haar kleding."

Collaborateurs na de bevrijding van Deventer (Foto: Onbekend / Bron: Nationaal Archief)

