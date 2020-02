Reacties op vertrek wethouder Coster: "Een vlucht naar voren"

Het opstappen van wethouder Albert Coster van BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ) is in de ogen van Tamme Spoelstra van coalitiepartij ChristenUnie een 'vlucht naar voren'. Spoelstra rekent erop dat de ChristenUnie een nieuw college kan gaan vormen met andere partijen.

Het besluit van Albert Coster om op te stappen kwam enkele uren voorafgaand aan een raadsvergadering over de bestuurscrisis. "Ik kan niet werken en vechten tegen de beeldvorming", luidde diens verklaring. "BGZ stelt de inwoners centraal en die moeten kunnen vertrouwen op een eerlijke en transparante overheid."

De kans is groot dat, als er vanavond een motie van wantrouwen zou worden ingediend richting Coster, deze op een meerderheid kon rekenen. In dat geval had Coster alsnog moeten vertrekken. Waar fractievoorzitter Tamminga die motie omschreef als 'luchtfietserij', was het voor Coster de druppel. "Er waren aanwijzingen dat die motie gesteund zou worden. Dan is dit het moment om zelf ontslag in te dienen."

ChristenUnie

Fractievoorzitter Spoelstra van de ChristenUnie is lichtelijk verbaasd over de stap van Coster. "Aan de ene kant denk je dat het verstandig is, om deze conclusie te trekken. Maar aan de andere kant had hij het debat ook mogen afwachten, en na de eerste termijn kijken wat hij zou doen. Waarschijnlijk is dit een vlucht naar voren."

Toch gaat er vanavond wel een motie in stemming worden gebracht, meldt Spoelstra. Een aangepaste motie om BGZ uit de coalitie te zetten. "Een andere wethouder van BGZ is niet welkom."

Nieuw college

Spoelstra verwacht dat de ChristenUnie deel uit blijft maken van het gemeentebestuur. Hij zegt de afgelopen week met alle partijen in de raad te hebben gesproken om te inventariseren wat de mogelijkheden voor een eventueel nieuw college zullen zijn. Inhoudelijk wil de fractievoorzitter niets over die gesprekken zeggen.

Ook Klaas Huisbrink, fractievoorzitter van de derde coalitiepartij, de SGP, laat weten verrast te zijn door het opstappen van Coster. "Dit hadden we zeker niet verwacht. Hoe het nu verder gaat, dat weet ik niet. Het is voor mij een nieuwe situatie, we gaan zien wat vanavond ons gaat brengen."

'Leerzame en mooie tijd'

Coster laat weten dat hij anderhalf jaar een mooie tijd heeft gehad in de raad. "De laatste tijd waren er strubbelingen, maar ik vond het een leerzame en mooie tijd. Het was een ervaring die ik niet had willen missen."

Voor Coster kwam het opzeggen van het vertrouwen in hem, als 'donderslag bij heldere hemel'. Op de vraag of hij teleurgesteld is in zijn collega-wethouders antwoordt Coster: "deze dingen kunnen gebeuren, maar het is niet prettig." Zijn partij blijft wel actief in de gemeenteraad. "Wij stellen inwoners centraal en die moeten kunnen vertrouwen op een eerlijke en transparante overheid."