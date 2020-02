Verwarming paar graden lager op Vechtdal College Hardenberg vanwege Warme Truiendag

De verwarming is een paar graden omlaag gezet vandaag bij het Vechtdal College in Hardenberg. De school doet al jarenlang mee aan de Warme Truiendag.

"We worden er als school niet rijker van", zegt hoofdconciërge Gert Gerrits. "Maar het is wel een traditie die we in ere willen houden. En het is natuurlijk goed voor de bewustwording van de kinderen."

Niet alle leerlingen geven gevolg aan de oproep van de school om vandaag een warme trui aan te doen. "Sommigen vinden het maar stom. Dat is hun goed recht. Maar er wordt wel over gepraat en dat is natuurlijk wat we willen. Eigenlijk hadden we meer graden lager gewild, maar je moet aan de leraren denken natuurlijk. Die moeten wel les kunnen blijven geven", zegt Gerrits.

In de kantine van de school zitten leerlingen te wachten op de bel. De meesten hebben een trui aan. "Dat doe ik bewust vanwege de warme truiendag", zegt een meisje. Iets verderop zit een jongen met een trui. "Ik draag altijd een trui. Dus niet speciaal voor vandaag."