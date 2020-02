Heidi uit Enschede verruilt mode voor uitvaartwereld: "Voor mij heel logische stap"

Heidi Wevers was als meisje al in de ban van de uitvaartwereld (Foto: RTV Oost)

Heidi Wevers was als meisje al in de ban van de uitvaartwereld (Foto: RTV Oost/Oene Loonstra)

Want als kind was ze altijd al in de ban van de uitvaartwereld. "Als achtjarige al. Ik liep bij begrafenissen en crematies met rillingen over mijn hele lijf. Omdat ik die wereld zo mooi vond. Maar ja, op mijn 34e werd ik moeder en dan moet er toch geld op de plank komen. De modewereld vind ik heel mooi hoor, maar daar ligt niet mijn grote passie."

Meisjesdroom

Vandaar dat ze nu alsnog de overstap maakt. "Omdat de uitvaartbranche bleef trekken. Het gevoel, de beleving die ik erbij heb. Ik help nu mensen, wat ik eigenlijk als achtjarig meisje al wilde."

Haar grote drijfveer: "Mensen begeleiden in een wereld, waarvan je weet dat bijna niemand zich erin verdiept. Als het om uitvaarten gaat, kiezen mensen vaak voor hoe hun voorganger dat ook deed: vader, moeder, tante. Terwijl een uitvaart ook heel anders geregeld kan worden."

Handelen uit emotie

Al komt ze soms ook andere situaties tegen: "Mensen die zich wél, zoals bij de aankoop van een tv, in de materie hebben verdiept. Maar meestal handelen mensen, op het moment dat beslist moet worden hoe een uitvaart eruit gaat zien, uit emotie. Als het maar mooi en goed geregeld is, vinden ze het best. Vandaar dat ik bij een overlijden met de nabestaanden de uitvaartpolis doorneem en ze vervolgens wijs op de diverse mogelijkheden. Want het kan ook zóveel anders."