Gedeputeerde Van Hijum over mega-order Thales: "Honderden arbeidsplaatsen voor Overijsselse bedrijven"

Voor Thales is de order, waarmee honderden miljoenen euro's zijn gemoeid, een primeur. Het bedrijf bouwde in het verleden incidenteel radars voor de Britse marine, maar het is nu voor het eerst dat het het hele gevechtssysteem mag ontwikkelen en leveren.

"Dit is natuurlijk in de eerste plaats goed nieuws voor Thales zelf", zo reageert Van Hijum (CDA) op het nieuws bij RTV Oost. "Maar ook voor al die kleine en middelgrote bedrijven die fungeren als toeleverancier. Dan heb je het al snel over honderden arbeidsplaatsen die daarmee gemoeid zijn." Volgens Van Hijum gaat het om tientallen bedrijven in deze provincie die toeleverancier voor Thales zijn.

Rol provincie

Of hier ook een rol is weggelegd voor de provincie? "In eerste instantie is het een opgave voor het bedrijf om top-technologisch aanwezig te zijn en zich te blijven ontwikkelen. Een interessante partner te zijn voor defensie in verschillende landen. Het is wel zo dat we met het bedrijf in deze regio kijken hoe we de groei en ontwikkeling van Thales kunnen ondersteunen. Ruimtelijk bijvoorbeeld. Maar ook als het gaat om innovatie en nieuwe technologieën. Nieuwe projecten die we samen met Thales en MKB-bedrijven ontwikkelen. Waarmee hopelijk ook weer de basis wordt gelegd voor nieuwe opdrachten in de toekomst."

Voldoende bedrijfsterrein

Overijssel heeft momenteel te maken met grote bedrijven, die zich hier willen vestigen of willen uitbreiden. Tegelijk is er steeds minder bedrijfsterrein. "Op dit moment hebben we nog wel voldoende terrein, maar met name als het gaat om grote kavels begint het wel wat te wringen. We hebben daarom als provincie samen met de Regio Twente besloten een verkenning uit te voeren naar nieuwe grote kavels. Maar op zichzelf genomen kunnen we dit soort uitbreidingen nog goed faciliteren."

Stikstof roet in het eten?

Kan de stikstofcrisis roet in het eten gooien? "Dat is iets om alert op te zijn. We kijken samen met bedrijven waar deze uitbreidingen nog wél plaatsvinden. Maar ook waar de uitspraak van de Raad van State belemmeringen opwerpt. Gelukkig kan heel veel nog wel. Daarom de oproep aan bedrijven om niet op voorhand te doen alsof niets kan. Maar ga met provincie en gemeente op zoek naar wat de mogelijkheden zijn."