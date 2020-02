Hoogwater in de IJssel op komst, waterschap neemt maatregelen

In januari 2018 steeg het water in Deventer tot grote hoogte (Foto: RTV Oost)

Er is hoogwater op komst in de IJssel. Veel neerslag in het stroomgebied van de Rijn en een krachtige wind de komende dagen zijn de oorzaak. Het waterschap is alert en heeft de eerste maatregelen al genomen.

Doordat er veel regen is gevallen in het stroomgebied van de Rijn, dat grotendeels in Duitsland ligt, is het water in de Rijn de afgelopen periode gestegen. De IJssel is een aftakking van de Rijn en zodoende is ook hier het waterpeil gestegen.

De Rijn stroomt Nederland binnen in de Gelderse plaats Lobith. Rijkswaterstaat verwacht dat het water daar zondag stijgt tot een hoogte van 13,8 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP). Het gevolg is dat het water in de IJssel bij Deventer maandag naar verwachting stijgt tot 5,1 meter boven NAP.

"Er is hoogwater op komst, maar we hebben alles onder controle en blijven alert", aldus Herald van Gerner van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ter vergelijking, tijdens de langere periode van hoogwater van januari 2018, steeg het water in Deventer tot een hoogte van 5,7 meter boven NAP. Destijds werden diverse veerdiensten, zoals die over de IJssel tussen Wijhe en Heerde, uit de vaart genomen.

Inmiddels heeft het Waterschap de eerste maatregelen genomen: · Enkele duikers en inlaten zijn afgesloten. Hierdoor kan het hoge IJsselwater niet het achterliggende gebied of de riolering instromen; · De vrijwillige dijkwacht is geïnformeerd. Zij ontvangen eind deze week bericht om ze betrokken te houden. Inzet wordt nog niet verwacht. Dan moet het water echt nog wel een stuk hoger komen; · Bij Deventer is eerder een oude persleiding uit de dijk gehaald. De grasmat op de dijk daar is nog niet voldoende volgroeid. Uit voorzorg heeft het Waterschap daar een bekramming aangebracht. Dit is een ‘dijkenpleister’ om een kwetsbare of zwakke plek te beschermen. Bij hoogwater kan zo’n plek groter worden door bijvoorbeeld uitspoeling van grond.

Van Gerner: "De windvoorspelling is krachtig, maar de windrichting lijkt gunstig. Wel blijven we dit goed in de gaten houden. Bij het draaien van de wind in combinatie met hoogwater zouden we mogelijk in Kampen actie moeten ondernemen. Daarom zijn we alert."