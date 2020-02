Burgemeester Bilder: 'BGZ verwijt iedereen van alles, maar ze kijken niet naar zichzelf'

Gepikeerd over de verwijten van BGZ aan zijn adres. Dat hij de onervaren wethouder beter had moeten begeleiden, of eerder had moeten ingrijpen in de ontstane vertrouwensbreuk. "Ze verwijten iedereen van alles, maar kijken niet naar zichzelf. Dat is misschien wel de oorzaak van het probleem."

De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft de twee overgebleven coalitiepartijen, ChristenUnie en SGP, de opdracht gegeven om zo snel mogelijk een nieuwe coalitie te vormen. Maar zonder BGZ, want het vertrouwen in de nieuwkomer als coalitiepartner is weg.

Het is spijtig dat het zover heeft moeten komen. De burgemeester heeft geprobeerd om het college bij elkaar te houden, dat lukte niet meer. De verwijten aan zijn adres vindt hij 'niet fijn, maar dat zal niemand vinden'. Het klopt ook niet, aldus Bilder, die merkte dat er onderling in het college niets meer te lijmen viel. "Als ze dan zelf gaan moddergooien, is het vertrouwen weg. Dan kan je nog maar één ding doen, uit elkaar gaan."

Belangenverstrengeling De Molenwaard

De bestuurscrisis is ontstaan door het dossier De Molenwaard, de jachthaven met recreatiewoningen in Hasselt. De discussie is of daar wel of niet permanente bewoning moet worden toegestaan.

Voormalig wethouder Coster had naar eigen zeggen nog kritische vragen gesteld over het dossier. Dat werd hem niet in dank afgenomen en leidde uiteindelijk tot een vertrouwensbreuk binnen het college van burgemeester en wethouders. Er hing een zweem van belangenverstrengeling rondom De Molenwaard en de partij BuitenGewoon Zwartewaterland.

Tamme Spoelstra van de ChristenUnie over de doodzonde in de politiek; belangenverstrengeling

Kritisch, maar eerlijk

In een persbijeenkomst eerder vandaag verklaarde Albert Coster altijd naar eer en geweten te hebben gehandeld, maar dat hij tegen beeldvorming niet kon en wilde vechten. Inhoudelijk staat hij achter zijn kritische insteek op het dossier. Om belangenverstrengeling te voorkomen werd burgemeester Bilder gevraagd 'mee te kijken' bij het dossier De Molenwaard.

BuitenGewoon Zwartewaterland gaat door als partij in de gemeenteraad. Het verwijt van belangenverstrengeling weerlegde fractievoorzitter Tamminga vanmiddag al. Hij hoopt dat de raad doorgaat, als 'collegiale gemeenteraad'. Hij vindt het wel kwalijk dat het zover heeft moeten komen.

Onervarenheid en een weeffout

De PvdA had nog een beeldspraak voor de gemeente die groot is geworden op de tapijtindustrie. Dat de onervarenheid uiteindelijk de wethouder heeft genekt. Dat als er geen vertrouwen meer is, je nog maar één ding kunt doen, dat stuk wegsnijden.