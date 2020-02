Rapper Snelle uit Deventer is dit jaar Ambassadeur van de Vrijheid

"Vrijheid is niet alleen zéggen wat ik vind, maar ook mogen vinden wat ik vind." Met die woorden maakt de Deventer rapper Snelle bekend dat hij dit jaar Ambassadeur van de Vrijheid is. Dit betekent dat hij op 5 mei langs bevrijdingsfestivals gaat, al slaat hij onze provincie over.

Ook Roxeanne Hazes, dj’s Lucas & Steve en dj-trio Kris Kross Amsterdam zijn ambassadeurs. De artiesten vliegen in helikopters van Defensie van bevrijdingsfestival naar bevrijdingsfestival.

Snelle-fans die Bevrijdingsdag in Zwolle willen vieren, hebben pech: de rapper treedt alleen op in Limburg, Brabant, Utrecht en Gelderland. Wij krijgen dj's Lucas & Steve.

Vrijheid en veiligheid

Op de website van de bevrijdingsfestivals vertellen de artiesten wat hun connectie is met de Tweede Wereldoorlog. Snelle staat stil bij de verhalen die zijn opa vertelde over de Hongerwinter: "Hij was zelf nog maar een kind, maar moest uren lopen om aardappelen te halen."

"Vrijheid is voor mij ook verbonden met veiligheid", vervolgt de Deventenaar. "Regels voelen vaak beklemmend. Je kunt iedereen vrijlaten met bijvoorbeeld drugs of hard rijden in het verkeer, maar is dat wel veilig? Die balans moeten we niet vergeten."

Snelle kondigt aan dat het Ambassadeur van de Vrijheid is: