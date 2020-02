Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: zespuntenduels voor Overijsselse Eredivisieclubs

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Heracles – Fortuna Sittard

Met plezier zullen de Almelose supporters terugdenken aan de ontmoeting van vorig seizoen, in wat toen nog het Polman Stadion was. Heracles trapte net geen jaar geleden vol vertrouwen af na de overwinning tegen Ajax (1-0).

Al na 52 seconden mikte Adrián Dalmau raak. Het zou de zijn eerste van vier treffers worden in een klinkende 6-0 overwinning. Alleen Oussama Tannane slaagde er ook in om vier keer te scoren in één Eredivisiewedstrijd namens Heracles, uit bij Cambuur in 2011 (1-6).

Heracles is de ploeg in de Eredivisie die het langst wacht op een zege. De serieteller van niet gewonnen duels staat nu al op zes. Daardoor zakte de ploeg naar de tiende plaats en heeft Fortuna op de dertiende plaats maar drie punten minder. Hoopgevende statistiek voor Heracles: Fortuna heeft dit seizoen nog geen uitwedstrijd gewonnen en wacht al iets meer dan een jaar op een zege op vreemde bodem.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur



RKC – PEC Zwolle

PEC staat na de overwinning van vorige week tegen FC Groningen net boven de nacompetitiestreep. Uit tegen hekkensluiter RKC kan een stap richting middenmoot worden gezet.

Het duel in Zwolle eerder dit seizoen stond in het teken van Reza Ghoochannejhad. Hij debuteerde in shirt van PEC en mikte er meteen vier in, 6-2 werd het. Die prestatie was uniek omdat de Iraniër pas tien minuten na rust inviel.

PEC reist voor de vierde keer naar Waalwijk voor een eredivisiewedstrijd. Van de voorgaande drie duels werd alleen in 2012 gewonnen, met 1-2. Fred Benson en Ronnie Reniers maakten de Zwolse goals.

Aftrap: zaterdag 20.45 uur



FC Emmen – FC Twente

Na de 2-0 zege van vorige week tegen Sparta weer een uitermate belangrijk duel voor FC Twente. Emmen heeft op de veertiende plaats maar twee punten minder dan FC Twente (12e). Emmen is in het eigen stadion een lastig te nemen horde. In thuiswedstrijden werden 20 van de 22 punten behaald.

Het is het eerste seizoen dat Twente en Emmen elkaar treffen in competitieverband. In de Grolsch Veste won Twente overtuigend met 4-1. Bij rust was het al 3-0 door goals van Haris Vuckic (2x) en Lindon Selahi. Vlakvoor het einde maakte Aitor Cantalapiedra uit een strafschop de vierde Twentse treffer.

Aftrap: zondag 16.45 uur



Go Ahead Eagles – Eindhoven

Go Ahead Eagles is na de 5-1 afstraffing bij Jong Ajax niet meer de onklopbare ploeg in de Keuken Kampioen Divisie. De Deventenaren (5e) moeten de top vier voorlopig laten gaan. Go Ahead is op het eigen veld dit seizoen nog wel zonder nederlaag, iets dat alleen De Graafschap ook kan zeggen.

Met middenmoter FC Eindhoven komt een ploeg op bezoek waar Go Ahead het de laatste jaren lastig mee heeft. Van de laatste vijf competitiewedstrijden in de Adelaarshorst wonnen de Brabanders er vier en eindigde het één keer gelijk. De laatste Go Ahaed-zege dateert van 2011, een bekeroverwinning in 2018 even buiten beschouwing gelaten.

Aftrap: vrijdag 20.00

Alle duels zijn live te volgen op de Oosttribune bij Radio Oost.