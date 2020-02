Na verwijten en excuses nu 'een goed overleg' tussen kabinet en boerenorganisaties

In Den Haag hebben premier Rutte en minister Schouten opnieuw met boerenorganisaties gepraat over maatregelen om de stikstofcrisis aan te pakken. Dat meldt de NOS . De premier en voorzitter Dijkhuizen van het Landbouw Collectief noemden het na afloop allebei een goed gesprek.

Woensdag was er ook zo'n bijeenkomst, maar het kabinet brak dat overleg af uit onvrede over een verklaring van Farmers Defence Force (FDF), een van de organisaties die onder het collectief vallen.

'Goed om uit te praten'

Volgens die verklaring onderhandelt het kabinet 'achter de rug van de boeren met andere partijen en willen die partijen de boeren als een Judas verraden'. Het kabinet eiste dat FDF afstand nam van die verklaring en benadrukte dat de ministers zelf bepalen met wie ze praten.

Woensdagavond laat bood FDF excuus aan. Maar het kabinet wilde die ook van FDF zelf horen. Rutte zei dat dat vanochtend inderdaad is gebeurd. "We hebben ook gezegd dat we dat niet nog een keer willen hebben. Wat ik echt niet wil, is dat mensen zich geïntimideerd voelen als ze met ons in gesprek willen. Het was heel goed dat nog een keer uit te praten."

Uitkoopregeling

Bestuurder Van Maanen van FDF bevestigde dat hij zijn verontschuldigingen heeft aangeboden. "We hebben er vanochtend twee zinnen aan gewijd en toen zijn we doorgegaan op de inhoud." Volgens Van Maanen heeft het kabinet de eerdere verklaring anders gelezen dan de bedoeling was.

Het overleg ging onder meer over de uitkoopregeling voor boeren die met hun bedrijf stoppen. Dijkhuizen zei na afloop dat de uitkoop zich alleen richt op de mensen die weggaan. "Het gaat er ons om dat de mensen die blijven verder kunnen."

Sceptisch

Ook Van Maanen liet zich sceptisch uit over uitkoopregelingen. "Uitkoopregelingen zijn voor ons een beetje dubbel. Het zou een mogelijkheid kunnen zijn voor boeren die willen stoppen. Maar wij zijn bezorgd dat er veel geld naar de stoppers gaat en dat de landbouw in Nederland daar helemaal niets aan heeft. Wij hebben er ook ernstige vragen over of dit het stikstofprobleem in natuurgebieden oplost."



Rutte wilde inhoudelijk niet veel zeggen over de inhoud van de maatregelen. "We hebben de voortgang besproken van eerdere afspraken uit december. We willen allemaal dat de stikstof omlaag gaat en we staan er allemaal voor dat de boeren een goede toekomst hebben."