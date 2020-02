Tipgever: 'Ik ben mishandeld na datalek gemeente Raalte'

Een tipgever die anoniem wil blijven, zegt dat hij na een datalek bij de gemeente Raalte is mishandeld. De persoon in kwestie heeft nog steeds last van de mishandeling en moet mogelijk nog een operatie ondergaan. Hij zegt dat het datalek bij de gemeente aanleiding is geweest voor de mishandeling, maar de gemeente ontkent dat.

Vorig jaar bracht de tipgever de gemeente op de hoogte van de aanwezigheid van een mogelijk gevaar. Hij vroeg de gemeente om zijn tip vertrouwelijk te behandelen. Van welk gevaar de tipgever melding maakte, kunnen we in verband met privacy niet melden.

'Ze wisten dat ik de brief had gestuurd'

Per ongeluk werd de brief, met daarin de tip, niet op het besloten gedeelte van de website van de gemeente gezet, maar op het openbare deel. Iedereen die gemeenteraadsstukken bekeek, kon het schrijven inclusief bijlagen zien.

Enige maanden na het sturen van de brief, werd de tipgever opgewacht. "Ze zeiden dat ze wisten dat ik de brief had gestuurd."

Na de mishandeling ook nog bedreigd

Vervolgens probeerde één van de belagers de tipgever een knal te geven, maar het slachtoffer weerde af. Daarbij liep hij letsel op.

Na de mishandeling werd de tipgever ook nog bedreigd door een andere belager. Hij wist weg te komen en schakelde de politie in en deed later aangifte van mishandeling.

Mogelijk operatie en revalidatie

Maanden na het voorval kampt het slachtoffer nog steeds met de naweeën van de mishandeling. "Er zit een scheurtje in één van mijn pezen en dat moet nu herstellen. Of het herstelt natuurlijk, of het wordt een operatie en vervolgens een lang revalidatietraject."



Hoewel de tipgever overtuigd is dat de mishandeling in verband staat met het datalek, ontkent de gemeente dat: "De link tussen het datalek en de mishandeling is bij ons niet bekend", laat een woordvoerder weten.

'Niemand zou het document gezien hebben'

"Ik vind de gemeente hier medeverantwoordelijk voor," vertelt de tipgever. Maar daar is de gemeente het niet mee eens. "Medewerkers vertelden dat het niet door hen kon komen. Niemand zou het document op hun website gezien hebben."

'Ik vind het respectloos'

En dat steekt de tipgever misschien nog wel het meest. "Ze doen overkomen alsof het een incidentje is. Ik vind het respectloos, zeker gezien de gevolgen."

"Ik zit met de gebakken peren, met het letsel, met de pijn. Terwijl een datalek, zeker in de tijd met AVG en zo, iets heel serieus is. Ik heb niet het idee dat er heel serieus op gereageerd is. Wat dat betreft voel ik me niet gehoord.”

"Ik vind het heel slordig dat dit alles op straat lag. Zeker omdat je met goede bedoelingen iets probeert aan te dragen, juist met het oog op veiligheid. En dan wordt er zo mee omgegaan dat ik mijn veiligheid kwijt ben. Dat reken ik ze zwaar aan."

'Je kijkt over je schouders'

Niet alleen fysiek heeft de tipgever te kampen met de gevolgen van de mishandeling. Ook mentaal galmt het na: "Je kijkt over je schouders heen. Alleen over straat gaan in mijn eigen omgeving is niet makkelijk. Dat gebeurt ook niet veel. Eigenlijk zijn de enige gebieden waar je je echt veilig voelt, je vakanties."

De gemeente Raalte erkent regelmatig contact te hebben gehad met de tipgever. "Als er behoefte is aan een gesprek, staan wij altijd open voor contact."