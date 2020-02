"Maak geen Natura 2000-gebied van Reestdal en vloeivelden Slagharen-De Krim"

Maak geen Natura 2000-gebieden van het Reestdal en de voormalige vloeivelden in Slagharen-De Krim. Dat schrijven de gemeenten Hardenberg, Staphorst en De Wolden in een brief aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De gebieden werden in oktober door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland aangewezen als belangrijke vogelgebieden oftewel IBA's.

In het verleden werden vrijwel al dat soort gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Vanwege de huidige stikstofproblematiek en onduidelijkheid van consequenties willen de gemeenten voorlopig geen nieuwe Natura 2000-gebieden.

Veel organisaties hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor het behoud en de verbetering van het Reestdal en de vloeivelden bij De Krim. "De verschillende partijen zien het echter niet zitten om er Natura 2000-gebieden van te maken", schrijven ze. "Daarom gaven de gemeenteraden van deze drie gemeenten hun colleges van B&W de opdracht om dat over te brengen aan de minister."

Belangrijke vogelgebieden

In oktober werden door de Vogelbescherming en SOVON de belangrijkste vogelgebieden op een rijtje gezet. Daarbij werden ook een aantal nieuwe gebieden genoemd, zoals dus het Reestdal en de vloeivelden. De gemeenten vragen de minister met klem deze niet als Natura 2000-gebieden aan te wijzen, met name omdat inwoners en ondernemers zich de laatste jaren actief hebben ingezet voor behoud en verdere ontwikkeling. "Landbouw en natuur gaan er hand in hand. Een aanwijzing als Natura 2000-gebied zal het draagvlak voor natuurontwikkeling volgens de partijen sterk verminderen."

Het Overijssel CDA-Tweede Kamerlid Von Martels zei al snel na het rapport van de Vogelbescherming dat het plan de prullenbak in kon. "Dit soort plannen moeten tot stand komen samen met boeren en anders is het verspilde moeite", aldus Von Martels in een interview met RTV Oost.

Overijssel heeft nu 24 Natura 2000-gebieden. Een doorn in het oog van veel boeren, want deze beschermde natuurgebieden zijn de oorzaak van de huidige stikstofcrisis, zegt Von Martels. "Ik wil daarom eerst eens kritisch kijken naar de resultaten die zijn geboekt in de bestaande gebieden", zegt Von Martels. "Zo is in Natura 2000-terreinen veel bos gekapt, bos dat we juist nodig hebben om de klimaatverandering te lijf te gaan. Dat moet beter en anders."