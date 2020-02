Reddingshonden Werkgroep Overijssel traint in Agnieten College Nieuwleusen

De werkgroep Reddingshonden Overijssel had vandaag een bijzonder oefenterrein. In het te slopen Agnieten College in Nieuwleusen werden meerdere honden getraind op het vinden van vermiste personen.

Er lopen herders, maar ook labradors en golden retrievers door het voormalige schoolgebouw. De jonkies trainen op de begane grond, de gevorderde honden zoeken op de eerste etage naar vermiste personen; in een keukenkastje, achter een deur of op het toilet.

'In een greppel'

"Ik doe dit nu drie jaar, wekelijks", zegt de 72-jarige Annemiek Engelen uit het Friese Donkerbroek, als ze weer eens is gevonden in een keukenkastje. "Ik blijk best wel lenig te zijn. Zo klim ik ook wel eens in een boom, of lig ik in een greppel. Ook word ik wel eens pas na een uur gevonden, het is erg leuk om te doen."

De werkgroep bestaat uit enthousiaste vrijwilligers. "Stuk voor stuk gaan we met een hond aan de slag", vertelt Irene de Winter van de werkgroep. "De honden worden in dit geval losgelaten in het gebouw en gaan letterlijk hun neus achterna. Ze zijn getraind in het vinden van mensen die liggen, zitten of hangen."

'Overleg met politie'

De werkgroep was vandaag in Nieuwleusen actief, maar oefent ook op andere plaatsen. "We hebben een terrein in Staphorst en mogen ook gebruik maken van het militair terrein in Havelte. Ook belangrijk om te weten is dat als we echt bezig zijn, dat altijd in overleg gaat met de politie."