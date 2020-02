'Laat het karkas staan, confronteer de mensen'; Deventer zoekt oplossing autobranden

Nee, hij schrikt er eigenlijk niet meer van. Opnieuw een autobrand in Deventer beschouwt de 22-jarige Kelvin Egberink inmiddels een beetje als gewoon. "En dat is wel een heel slecht teken, vind ik. Dat ik het gewoon vind worden."

Kelvin passeert vanochtend het karkas van een uitgebrande auto aan de Schurenstraat in zijn woonplaats. De zesde of de zevende in het nieuwe jaar? "Ik weet het niet, ik ben de tel al veel langer kwijt", zegt een vrouw op de fiets, die ook een blik op de verwoeste auto werpt.

De tel kwijt

De reacties zeggen veel over het grote aantal autobranden dat Deventer sinds september vorig jaar in de greep houdt. Men is de tel kwijt, betrapt zichzelf niet langer op een schrikreactie.

Maar van onverschilligheid is geen sprake. Allerminst. "Wat bezielt mensen om dit te doen?", vraagt Kelvin zich af. "Het is gewoon triest." Een vrouwelijke passant heeft zojuist haar kinderen naar een nabijgelegen school gebracht en ziet op de terugweg pas het autokarkas. "Is dit de wereld waarin we leven?", vraagt ze zich af. "Een wereld waarin we dingen vernietigen? Pijnlijk."

Confronteer mensen

Ze hoopt dat de zwartgeblakerde restanten van de auto nog een tijdje blijven staan. "Dat mensen zien waar we mee bezig zijn in deze wereld. Confronteer ze ermee. Dus niet te snel dit lelijke ding weghalen, ik denk dat het helpt."

Kelvin zoekt de oplossing in iets anders. "Zwaarder straffen in Nederland, daar gaat het om", zegt hij. "We gaan in Nederland veel te lichtzinnig met dit soort zaken om."