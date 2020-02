RKC-beul Ghoochannejhad wacht al maanden op nieuwe invalbeurt bij PEC Zwolle

PEC Zwolle gaat morgenavond op bezoek bij RKC Waalwijk, de hekkensluiter van de eredivisie. Eerder dit seizoen was Reza Ghoochannejhad de grote man bij de Zwollenaren in de thuiswedstrijd tegen RKC: de Iraniër scoorde vier keer bij zijn debuut, waardoor PEC met 6-2 won. De laatste maanden zit hij echter alleen nog op de bank.

Reza werd in september de eerste speler in de geschiedenis van de eredivisie die als invaller vier keer scoorde. Het is een mijlpaal waar Reza vandaag niet te lang stil bij wil staan: "Het record dat ik heb neergezet is hartstikke mooi, maar het voetbal gaat verder. En morgen hoop ik weer nieuwe herinneringen te maken."

Rode kaart

Die kans lijkt op voorhand niet zo groot, want na zijn rode kaart tegen Fortuna Sittard (op 23 november) heeft Reza geen minuut meer in het eerste elftal gespeeld. In de weken daarvoor had hij nog zeven keer een basisplaats. "Hoe dat komt? Dat is een goeie vraag. Die moet je niet aan mij stellen, maar aan de meneer die daar staat", knikt hij in de richting van trainer John Stegeman.

De coach wijst op de wat behoudender speelwijze van PEC Zwolle na de winterstop, waarin spits Lennart Thy beter tot zijn recht komt dan Reza. Stegeman: "In onze manier van spelen heb je spelers nodig die de ruimtes kunnen belopen en de tegenstander kunnen afjagen. Lennart Thy is daar heel goed in. Reza is een speler die ik moet gebruiken rondom de zestien, want daar liggen zijn kwaliteiten. Daar is hij echt goed. Ik wil niet zeggen dat hij dit niet kan, maar ik vind Lennart daar wel beter in."

Hoog niveau

Toch overheerst bij Ghoochannejhad het onbegrip: "Voor mijn schorsing heb ik alles gespeeld en bij vlagen een hoog niveau gehaald. Voor een ploeg die tegen degradatie strijdt heb ik toch veel goals gemaakt (zes, red.) Ik ga gewoon op dezelfde manier verder en ik doe gewoon mijn best", blijft de Iraniër strijdbaar.

Mocht PEC Zwolle morgenavond doelpunten nodig hebben in Waalwijk, dan zal Reza er dus staan. En met de vorige wedstrijd tegen RKC in het achterhoofd, zou alleen het warmlopen van Reza de tegenstander al nerveus kunnen maken. "Ik hoop dat het niet alleen bij warmlopen blijft", lacht Reza. "Maar we gaan het morgen zien."

Saymak en Huiberts geblesseerd

Mustafa Saymak en Dean Huiberts ontbreken morgenavond bij PEC; de middenvelders zijn geblesseerd. Thomas Lam en Kenneth Paal waren vorige week in het duel met FC Groningen geschorst en keren nu terug in de basis.



De wedstrijd in Waalwijk begint om 20.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.