Fietsende wethouder Frits Rorink legt in Deventer de rode loper uit voor het stalen ros

Hij is een kilometervreter op zijn eigen tweewieler, de Deventer wethouder Frits Rorink. Maar hij vindt dat nog veel meer Deventenaren de fiets moeten pakken. Daarom legt hij samen met de Deventer gemeenteraad de rode loper uit voor de fiets.

Fietsroutes verbeteren, bestrating aanpakken, kruispunten veiliger maken, dwarsverbindingen leggen. Frits Rorink is ambitieus als het gaat om het fietsnetwerk dat in Deventer steeds beter wordt. "Mijn voorgangers zijn daar al heel goed mee bezig geweest, onder meer met de routes van het buitengebied naar de stad. Maar nu zeg ik samen met de gemeenteraad: het is topprioriteit!"

Fietsinfrastructuur

Goed voor de gezondheid, goed voor het milieu. Iedereen kent de voordelen van het gebruik van de fiets. Deventer is bezig de voorwaarden voor het gebruik daarvan te optimaliseren. "Duurzame mobiliteit is één van de speerpunten van het college. Verbetering van de fietsinfrastructuur past daar goed in", aldus Rorink.

Langs de IJssel werden fietspaden in dat verband al grotendeels verbeterd. Niet langer stoeptegels, maar rood asfalt als ondergrond voor de fietsers. Een ontwikkeling die wordt toegejuicht door de Fietsersbond in Deventer.



Keizerslanden

Meest concreet op dit moment is het verbeteren van de fietsroutes in de wijk Keizerslanden langs de Margijnenenk, Lebuinuslaan, Overstichtlaan en het veiliger maken van de rotonde bij de kruising met de Laan van Borgele. De fietspaden worden geasfalteerd voor meer fietscomfort. Parallelwegen worden getransformeerd tot fietsstraat.

Rorink: "De kwaliteit van de routes laat nu te wensen over en moet verbeterd worden. Deze fietspaden vormen belangrijke schakels in het Deventer fietsnetwerk, bijvoorbeeld vanwege diverse aanliggende scholen. Om versnippering te voorkomen is gekozen voor de aanpak van aaneengesloten routes."