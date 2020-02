Indoor Tractorpulling IJsselhallen druk bezocht; bezoekers komen met en zonder oordopjes naar Zwolle

De Indoor competitie in de Zwolse IJsselhallen wordt altijd druk bezocht omdat het de opening van het seizoen is en één van de weinige wedstrijden die in de winter ook binnen gereden kan worden.

In de afgelopen tien jaar is de sport, tractorpulling uitgegroeid tot een sport waarin de pk's vele malen groter zijn dan bij welke andere motorsport ook. Het wordt daarom door de liefhebbers ook wel “the most powerful sport in the world” genoemd.

Bij de wedstrijden, de pulls, moeten de machines over een lengte van 85 meter zo ver mogelijk een verzwaarde sleepwagen vooruit trekken. Daarmee kan de felbegeerde “full pull” behaald worden. Om dat te kunnen doen is een enorme kracht explosie van de machines nodig.

Gehoorbescherming noodzakelijk

De gehoorbeschermers vliegen tijdens het spectaculaire evenement in de Ijsselhallen als zoete broodjes over de toonbank, want zonder extra maatregelen voor de gevoelige oren kan niemand de enorme geluidsexplosie in de hal lang vol houden.

Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen. Eén van de bezoekers uit Zwolle, een oud medewerker van Scania, peinst er niet over om oordopjes in te doen. "Ik ben hier juist om het geluid te horen, prachtig, daaraan kan ik afmeten of het de tractor wel of niet gaat lukken om het grote gewicht te verslepen." Op de vraag hoe het vervolgens 's avonds thuis met zijn oren gaat, is het antwoord; "Ja Jammer, dan moet dan maar iets minder zijn"

Techniek en kracht

"Het gaat bij tractorpulling vooral om de techniek en de kracht die de deelnemers uit de machines kunnen halen", zegt Marion Brouwer van de IJsselhallen. "Vrijdag was de Farm stock wedstrijd, een wedstrijd met traditionele tractoren waarvan de motoren behoorlijk opgevoerd zijn. Vandaag is de vrije klasse aan de beurt, waarin deelnemers helemaal zelf gebouwde en ontworpen racemonsters in de strijd gooien. In de vrije klasse mogen allerlei motoren gebruikt worden, zoals vliegtuig-, vrachtwagen- of legervoertuig motoren."

Zo heeft de tractor van team Hot Art, van vader en dochter Kustermans, de motor van een voormalige legertank. "Die hebben we gekozen vanwege het grote slagvolume", zegt Martin Kustermans, "op dit moment zitten we met die machine op zo'n 3500 pk en dat is ook wel het maximum."

Indoor Tractor Pulling (Foto: Kevin Sand)

'Neus omhoog' is kicken!

Dochter Kyra zit tijdens de wedstrijd achter het stuur van de krachtpatser. "Ik heb de hobby van mijn vader overgenomen, ik vind het prachtig. Het is mooi om te zien hoeveel kracht je uit zo'n machine haalt. En als de tractor dan in de wedstrijd mooi met z'n neus omhoog komt denk ik; 'yes hij gaat goed!', dat is kicken".

Ze is één van de weinige vrouwelijke bestuurders en valt daardoor op in de stoere mannensport. Ze is populair bij het publiek. Iets waar vader Martin trots op is "Het is natuurlijk ook veel leuker om zo'n jonge meid achter het stuur te zien dan zo'n oude kerel als ik".

Om de vraag, wat er allemaal in hem omgaat als zijn dochter met de 3500 PK sterke krachtpatser aan de start verschijnt, begint hij te lachen; "Ik ben altijd veel zenuwachtiger dan mijn dochter. Natuurlijk denk ik aan haar veiligheid, zit alles goed en blijft de machine wel heel, maar ik vind het vooral super leuk dat ik deze hobby met mijn gezin kan delen."