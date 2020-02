'Tweeduizend Enschedeërs hebben geen huisarts'

Ze reageert daarmee op berichten dat het tekort aan huisartsen groot is in Nederland. "Dat is niet gisteren pas ontstaan, maar speelt al veel langer. En we proberen er van alles aan te doen om het tekort op te lossen."

Vijver is beperkt

Dat is niet eenvoudig, want de vijver waarin gevist moet worden is beperkt. "We zijn natuurlijk niet de enige regio die met een tekort aan huisartsen te maken heeft. En voor mensen uit het westen is Twente natuurlijk ver weg. Dat kan zeker ook een negatieve rol spelen", zegt huisarts Nijhof.

Om Twente aan te prijzen als vestigingsregio, wijst Nijhof op de aanwezigheid van de Universiteit Twente. "Daar zou de partner iets kunnen doen. En Duitsland is in de buurt. Daar kan ook een baan gevonden worden. Bovendien is er veel cultuur, het is echt leuk hier."

Boven het hoofd

Ze kan zich goed voorstellen dat het meerdere huisartsen boven het hoofd groeit. "Het moet natuurlijk niet allemaal ten koste van de patiënten gaan. Daar moeten we als artsen voor waken. Maar we moeten er ook voor waken dat de artsen zelf niet uitvallen."

Ondanks de krapte is Marieke Nijhof nog steeds blij dat ze huisarts is. "Natuurlijk. Het is een prachtig vak. De contacten met de mensen, de verhalen die iedereen heeft."