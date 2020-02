Werkstraf voor automobilist voor dodelijke aanrijding Haaksbergen

Een 19-jarige automobilist uit Rekken is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en een rij-ontzegging van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. De man reed in 2018 een 53-jarige vrouw op een fiets aan op de weg tussen Rekken en Haaksbergen. De vrouw overleed drie weken later aan de gevolgen van het ongeluk.

Het ongeluk gebeurde in de vroege ochtend van 9 oktober. De man was afgeremd omdat er een tegenligger aankwam, maar haalde daarna in. Hij vertelde twee weken geleden dat de vrouw een onverwachtse beweging maakte en hij haar niet meer kon ontwijken.



Volgens de rechtbank hield de man onvoldoende afstand toen hij het slachtoffer inhaalde, waardoor hij haar raakte. "Meneer was onoplettend in een situatie waarin oplettendheid wel geboden was", aldus de rechtbank in het vonnis.



De straf die de 19-jarige opgelegd kreeg, is gelijk aan de eis van de officier van justitie twee weken geleden.