FC Twente zonder Aitor en Verdonk naar Emmen

Beide ploegen staan dicht bij elkaar en zullen er alles aan doen om te winnen. FC Twente-trainer Gonzalo Garcia ziet dan ook een lastige wedstrijd tegemoet. "Niet alleen aankomend weekend is belangrijk voor ons, maar wij krijgen straks een reeks van wedstrijden waar wij het erg lastig gaan krijgen. Wel moeten wij van onze eigen krachten uitgaan en naar onszelf blijven kijken."

De ploeg uit Twente doet het verre van goed in hun uitwedstrijden. In de tien uitduels heeft de ploeg slechts drie keer gewonnen. Het thuisteam uit Drenthe daarentegen is in eigen stadion erg sterk. "Wij spelen sinds de winterstop beter, maar wij moeten FC Emmen niet onderschatten. Vooral thuis is het een hele lastige ploeg. Het team heeft thuis 20 punten behaald en dat maakt ze ook de favoriet voor aankomend weekend", aldus Garcia.

Tevreden over de inbreng van Verdonk

De trainer was daarnaast erg tevreden over de rol die Verdonk vervulde links op het middenveld. "Calvin is een goede, multifunctionele speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Hij kan zowel linksachter als linksbuiten, maar ook centraal op het middenveld kan hij van waarde voor ons zijn."

"Van kleins af aan wilde ik al in De Grolsch Veste spelen"

Middenvelder Jesse Bosch is na de winterstop een vaste basisspeler geworden bij FC Twente. Iets waarvan hij op voorhand alleen op had gehoopt. "Je verwacht natuurlijk niet dat je basisspeler wordt, maar stiekem hoop je het natuurlijk wel. In het begin van het seizoen had ik ook als doel om mijn debuut te maken. Dat is gelukt", zegt Bosch. De 20-jarige voetballer is erg blij om voor de Tukkers uit te komen en met name om in het eigen stadion te spelen. "Toen ik klein was wilde ik al heel graag in De Grolsch Veste spelen. Het is echt een heel mooi stadion en dat maakt mijn debuut dan nog specialer." Het gemor van het publiek kan Bosch wel begrijpen, maar het mooie voetbal ziet hij niet als eerste prioriteit. "Dat de fans zich laten horen wanneer wij wat minder voetballen kan ik wel begrijpen, maar uiteindelijk gaat het erom dat wij weer punten behalen en dat is na de winterstop gelukt. Ik denk ook dat wij ons eerst weer op resultaat moeten focussen en daarna op mooi voetbal."