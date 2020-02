Coalitie Raalte over mishandeling na datalek: 'Gemeente en slachtoffer moeten in gesprek'

Datacenter van Previder in Hengelo (Foto: RTV Oost)

Coalitiepartijen uit de gemeenteraad van Raalte willen dat de gemeente en het slachtoffer van een mishandeling met elkaar in gesprek gaan. Eerder vandaag publiceerde RTV Oost dat een tipgever van de gemeente, die anoniem wil blijven, mishandeld was nadat zijn brief aan Raalte per ongeluk op het openbare deel van de website was beland. Het slachtoffer zegt dat de mishandeling en het datalek met elkaar te maken hebben, de gemeente ontkent dat.

"Ik wil een oproep doen aan de gemeente en de betreffende persoon om met elkaar in gesprek te gaan", zegt CDA-fractievoorzitter Guus Temmink.

Goed dat gemeente hier induikt

Ook Jan Schokker van coalitiepartij Gemeentebelangen heeft een oproep van die strekking: "Ik denk dat het goed is dat de gemeente hier induikt, uitzoekt wat er gebeurd is en contact heeft met de betreffende persoon."

"Ik schrik hier van", zegt Alexander Kreule van de VVD. Net als de andere coalitiepartijen roept hij de gemeente op om met de tipgever in gesprek te gaan.

'Reactie erg onderkoeld'

Voorman Egbert den Daas van oppositiepartij Lokaal Alternatief is minder mild over de gemeente: "Ik vind de reactie van de gemeente wel erg onderkoeld. Ze tonen weinig empathie voor de situatie waarin de persoon terechtgekomen is."

Hij trekt de ontkenning van de gemeente, over het verband tussen de mishandeling en het datalek, in twijfel. "Op grond waarvan ontkent de gemeente dit? Hoe weten ze dat niemand dit document gezien heeft? Het lijkt me dat deze kwestie voorgelegd moet worden aan de burgemeester."

'Blij dat er aangifte bij de politie is gedaan'

Ben Nijboer van Burgerbelangen noemt de kwestie "nogal een dingetje. Als een tipgever bedreigd en belaagd wordt, dan is dat nogal wat. Ik ben blij dat er aangifte bij de politie is gedaan en hoop dat de waarheid boven tafel komt."

Ook PvdA’er Van der Wilt hoopt snel op meer duidelijkheid: "ls het echt zo is dat dit door het datalek komt, dan is dat heel vervelend. Als de gemeente kan aantonen dat dat niet zo is, blijft het heel vervelend, maar dan ben ik blij dat het niet door een fout van de gemeente komt."

'Excuses gemaakt'

"Eerder al is door de gemeente toegegeven dat het datalek een fout was, daarvoor zijn toen al excuses gemaakt," stelt GroenLinks-fractievoorzitter Ralph Mulders.

"Er komen per week heel veel berichten voorbij, het gaat bijna altijd goed. Alleen in dit geval niet. Ik ben wel geneigd om vragen te stellen of onderzocht kan worden of het nog zorgvuldiger kan. Maar vergeet niet: waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt."

Gemeente Raalte gaf eerder al in een reactie aan open te staan voor een gesprek met de betreffende tipgever. Van de Raalter partijen was alleen D66 vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.