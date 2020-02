Het is officieel: 522 miljoen euro van het kabinet voor boeren in stikstofcrisis

Het kabinet trekt 522 miljoen euro uit voor boeren die willen stoppen of hun bedrijf willen verduurzamen. Daarnaast krijgen boeren die doorgaan, hulp bij het nemen van stikstofbesparende maatregelen. Daarvoor worden speciale coaches ingezet.

De plannen van het kabinet lekten dinsdag al uit, maar zijn nu dus officieel. 'De meeste boeren willen blijven boeren, al zijn er ook die willen stoppen', schrijft minister Carola Schouten in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gegaan. 'Het kabinet heeft oog voor beide groepen.'

Daarom komt het kabinet met 350 miljoen euro over de brug voor boeren die willen stoppen. Daarnaast is 172 miljoen euro beschikbaar voor boeren die willen innoveren of verduurzamen.

Coaches

Schouten: 'Er komen coaches om boeren persoonlijk te helpen om stikstofreducerende maatregelen te nemen en/of te begeleiden naar de diverse innovatie- en uitkoopregelingen.' In samenwerking met de provincies zullen regionale bijeenkomsten worden georganiseerd om met boeren in gesprek te gaan over de mogelijkheden.

Arjan Bonthuis, voorzitter van LTO Noord-Oost Twente, is gematigd enthousiast over de toezegging van het kabinet. "Het is een mooie eerste stap, maar als je je bedenkt dat een gemiddeld boerenbedrijf drie tot vijf miljoen euro waard is, dan kun je je afvragen hoeveel bedrijven je met het geld kunt helpen."