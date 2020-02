Ook tweede vermeend kopstuk Zwolse onderwereldoorlog nu in Nederland achter tralies

Een van de twee Zwolse broers die de spil lijken te zijn in de drugsoorlog die in de Hanzestad heeft gewoed, is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. Dat meldt het Openbaar Ministerie desgevraagd aan RTV Oost. De man, Abas M., werd eind oktober in Gronau opgepakt en zat sindsdien vast in Duitsland. Inmiddels is hij voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Die heeft bepaald dat hij zeker de komende twee weken in de Nederlandse cel blijft.

Omdat de jonge Zwollenaar niet meewerkte aan uitlevering naar Nederland, duurde het enorm lang voordat hij voor een Nederlandse rechter kon verschijnen. Afgelopen woensdag is hij overgeleverd aan justitie in Nederland. Vandaag werd hij voorgeleid. De onderzoeksrechter houdt hem zeker twee weken nog achter de tralies, zodat hij ondervraagd kan worden.

Onderwereldoorlog

De man wordt samen met zijn broer Idris gezien als koppel dat met geweld de macht wil grijpen op de Zwolse drugsmarkt. Beide broers worden verdacht van een moordpoging op de Wijheseweg in 2016 en het beramen van een moordplan, afgelopen najaar. Bij de moordpoging op de Wijheseweg werden vanuit een auto twee Turkse broers in een busje beschoten. De beschieting geldt als beginpunt van een grimmige onderwereldoorlog in Zwolle.

Volgens justitie zijn de broers Idris en de in Gronau aangehouden Abas voor die schietpartij verantwoordelijk. De auto werd volgens het opsporingsapparaat bestuurd door ene Julian. Afgelopen maand moesten die Julian en Idris zich al in een eerste openbare rechtszitting verantwoorden. Op die zitting werd duidelijk dat Idris en Abas nergens voor terugdeinzen in de visie van justitie.

"Al een graf gegraven"

Zo zouden ze afgelopen zomer een oud-'collega' hebben klemgereden, beroofd, bedreigd, gemarteld en ontvoerd. De man werd volgens het OM meegenomen naar een bos, waar volgens de broers "al een graf gegraven was." Het slachtoffer zegt een pistool tegen zijn hoofd te hebben gehad. Hij zou 30.000 euro moeten betalen.

Moord voor 5.000 euro

Ook zouden ze dus een moordplan hebben beraamd op een concurrent, genaamd Emin. Met Emin was onenigheid ontstaan in de wijk Holtenbroek. De broers wilden hem uit de weg ruimen en ronselden daarvoor volgens justitie een drugsdealer die bij hen 'in dienst' was. Echter, die weigerde de klus, omdat hij het beoogde slachtoffer goed kent.

Aan de politie vertelde hij dat hij 5.000 euro voor de liquidatie zou hebben gekregen. Ook was hem een automatisch wapen gegeven en was er al een peilbaken onder de auto van beoogd slachtoffer Emin geplaatst.

Liquidatiepoging Stadshagen

Het geven van de moordopdracht kwam een van de broers echter knap duur te staan. Eind september werd Idris in de kinderrijke wijk Stadshagen zelf beschoten met tientallen kogels uit een automatisch wapen. Hij raakte gewond aan zijn hand.

Voor het uitvoeren van deze liquidatiepoging heeft de politie Merdan 'De Lange' opgepakt. Hij zit nog vast. Saillant detail: deze Merdan was de vermeende dealer die Idris en Abas hadden gevraagd om hun concurrent Emin uit de weg te ruimen.

Moord

Het bleef niet bij deze schietpartij. Ook in de wijk Holtenbroek werd nog geschoten en verschillende auto's werden in brand gestoken. Eind vorig jaar werd Henk 'Oortje' Wolters doodgeschoten. Het is (nog) niet duidelijk of deze moord in dezelfde drugsoorlog thuishoort. Er is nog niemand voor aangehouden.