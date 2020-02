'Twentse Andrews Sisters' beleven topdrukte tijdens 75 jaar vrijheid

Op het Twentebal van 2013 begon het als een ludieke actie. Het klootschietevenement werd dat jaar gehouden op Vliegveld Twenthe. De vier dames van Double2 waren geboekt, maar er kwam een speciaal verzoek. "Er werd ons gevraagd of we niet van die leuke pakjes aan konden doen", vertelt Marian de Klein.

Leuke reacties

Zij, Ingrid, Myrna en nog een Ingrid maakten er werk van en ontvingen alle gasten in kostuum en met ingestudeerde liedjes van The Andrews Sisters. "Toen kregen we zulke leuke reacties. Ze vroegen 'doen jullie dit vaker?' Maar dat deden we eigenlijk niet. Vervolgens werden we steeds vaker gevraagd voor verschillende evenementen."

De Amerikaanse zusjes LaVerne, Maxene en Patricia Andrews vormden samen het muzikale trio The Andrews Sisters. In de oorlogsjaren waren de dames razend populair. Regelmatig traden de zusjes op voor de overzeese geallieerde troepen. In de welbekende, matchende outfits.

Marian, Ingrid, Myrna en Ingrid tijdens The International Army Show in 2017 (Foto: Eigen foto)

Het bleek een gouden combi. "Wij vinden het een heel mooi repertoire", aldus Ingrid Even. "We hebben twee alten en twee sopranen, dus dan kunnen we mooi twee- of driestemmig zingen." Marian vult haar aan: "Het leeft toch nog ergens en blijkbaar zijn er ook niet zoveel zangers of zangeressen die dit soort liedjes zingen."

75 jaar bevrijding

De dames zijn veelgevraagde gasten op speciale evenementen. Zo traden ze onder meer op bij de Nederlandse Veteranendag, de herdenking van operatie Market Garden en The International Army Show. Maar jubileumjaar 2020 overstijgt alles. De topdrukte begint in het eerste weekend van april, toen Twente 75 jaar geleden werd bevrijd.

"Die zaterdag en zondag hebben we al van alles gepland. En 5 mei is natuurlijk dé dag van de bevrijding, dan hebben we al heel wat aanvragen uit heel Nederland. Die zijn zo verspreid dat we onszelf afvragen hoe we dat logistiek moeten regelen, want met de auto lukt het bijna niet."

Dus mocht er een helikopterpiloot op 5 mei beschikbaar zijn, Double2 houdt zich aanbevolen. "Net als die bekende dj's op bevrijdingsfestivals gaan we mooi met de helikopter van het een naar het ander", zegt Marian lachend.

In lustrumjaar 2020 heeft Double2 het druk (Foto: Eigen foto)

Inmiddels staan de vier zangeressen ook ingeschreven bij een Engels castingbureau. "Scarlett Entertainment heeft allemaal look-a-like acts in de stal en we zijn een paar jaar geleden gevraagd of we daar op de website wilden staan", aldus Marian. "Er is contact en het zou zomaar kunnen dat we binnenkort een keer naar Engeland gaan", zegt Ingrid.

Indrukwekkend

De bekendheid is de dames nog niet naar het hoofd gestegen, want juist de optredens waar de mensen écht geraakt worden, zijn volgens hen het mooist. Bij de herdenking van operatie Market Garden, bijvoorbeeld. "Dat was heel erg indrukwekkend, want daar waren ook veteranen bij aanwezig", vertelt Marian.

En indrukwekkend hoeft niet altijd groots en massaal te zijn. De dames treden ook op in woon- en zorgcentra waar ouderen of mensen met dementie verblijven. Ook dat is keer op keer bijzonder. "Voor hen is die muziek heel herkenbaar. Mensen waar normaal bijna geen emotie meer is waar te nemen, krijgen door onze muziek vaak weer een sprankeling in hun ogen."

Voorbereidingen

Toch ligt de focus de komende tijd op 75 jaar bevrijding. De zangeressen zijn druk met alle voorbereidingen. "We vinden dit super mooi om te doen. We zijn nog meer nummers aan het instuderen om ons repertoire uit te breiden", vertelt Ingrid.

Ze vervolgt: "Verder gaan we zondag de hele dag repeteren en de look doornemen. De make-up, het kapsel, alles moet natuurlijk kloppen. We laten waarschijnlijk ook nog nieuwe pakjes maken. Dus, ja. Super veel zin in."