Aloysiusschool in Boskamp vraagt gemeente om oplossing voor ongezonde schoolgebouwen

De gemeente Olst-Wijhe moet zorgen voor een oplossing voor basisschool St. Aloysius in Boskamp. Dat is het verzoek van de school aan de gemeente. Leerlingen en leerkrachten kampen met gezondheidsklachten, de vloer en balken zijn aangetast door schimmels en de luchtkwaliteit is slecht.

Het gaat om een oplossing voor de komende tweeënhalf jaar. Vast staat immers al dat de St. Aloysiusschool in augustus 2021 fuseert met basisscholen Prins Willem Alexander en St. Willibrord in Olst. Een jaar later verhuizen al deze leerlingen naar een nieuwbouwlocatie, waarmee het huidige schoolgebouw in Boskamp overbodig wordt. Met de nieuwbouwplannen moet de gemeenteraad van Olst-Wijhe binnenkort overigens nog wel instemmen.

Luchtkwaliteit

Al meer dan tien jaar zijn er zorgen over het zogenoemde binnenklimaat op de Aloysiusschool. In november vorig jaar werden nieuwe onderzoeken gedaan naar de luchtkwaliteit en de huidige staat van het gebouw. Uit dit onderzoek bleek dat de vloer en balken zijn aangetast door de aanwezigheid van schimmels in de grond. Dat verklaart ook de slechte luchtkwaliteit in de school.

Mede op verzoek van de ouders van leerlingen werd vorige maand aanvullend onderzoek gedaan. Daaruit concludeert het bestuur van Mijnplein dat het schoolgebouw ongezond en deels onveilig is voor leerlingen en leerkrachten. Vorige week werden de ouders op de hoogte gebracht van deze conclusie. Ook werden drie scenario's gepresenteerd voor de toekomst van de school.

'Taak van gemeente'

Het bestuur van de school laat vandaag weten dat de ongezonde situatie beëindigd moet worden en dat het huidige gebouw van de St. Aloysius geen adequate huisvesting meer is. Desondanks kan de school weinig doen en legt het de bal bij de gemeente. "Een groot deel van de ouders had graag een andere beslissing gezien van het bestuur, maar het beschikbaar stellen van onderwijshuisvesting is een taak van de gemeente", staat te lezen in het persbericht van de school.

Het gebouw (deels) renoveren mag het bestuur naar eigen zeggen niet doen, omdat het daarmee onderwijsgeld zou inzetten voor gemeentelijke taken. "Los daarvan zullen de accountant en de inspectie ook nog vraagtekens zetten bij een besluit in de richting van een renovatie in verband met de korte tijd tot aan de nieuwbouw."

Het schoolbestuur en de gemeente Olst-Wijhe zijn in gesprek om te komen tot een passende oplossing.