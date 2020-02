PEC Zwolle Vrouwen begint tweede seizoenshelft met zege op concurrent VV Alkmaar

PEC was in de eerste helft de bovenliggende partij en drukte dat voor de rust ook uit in de score. In een tijdsbestek van twee minuten vond de ploeg van trainer Joran Pot tweemaal het doel. Eerst was het Asbroek die van afstand het net vond met een schot door de benen van doelvrouw Aukje van Seijst. Anderhalve minuut later zette Doejaaren de 2-0 op het scorebord middels een diagonaal schot in de lange hoek.

Na de rust kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd. Dat resulteerde zich na iets meer dan een uur voetbal in de aansluitingstreffer. Anna Ursem verschalkte Moon Pondes: 2-1. De drie punten van PEC kwamen in het restant van het duel echter niet meer in gevaar, waardoor de Zwolse dames 2020 starten met een overwinning.