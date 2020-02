Wereldgoal Rabillard leidt zege Go Ahead Eagles op FC Eindhoven in

Go Ahead Eagles heeft zich gerevancheerd van de forse nederlaag van afgelopen maandag bij Jong Ajax (5-1). In De Adelaarshorst werd FC Eindhoven vanavond met 3-1 aan de kant gezet. Antoine Rabillard was de grote man aan Deventer zijde. De Franse spits scoorde met een fraaie omhaal.

Dat Go Ahead Eagles met een 1-0 voorsprong de kleedkamers opzocht, had het enkel en alleen te danken aan Rabillard. De Fransman maakte begin februari waarschijnlijk al de mooiste goal van dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Rabillard controleerde op knappe wijze een voorzet van Jenthe Mertens met zijn borst en liet Eindhoven-goalie Ruud Swinkels vervolgens kansloos met een geweldige omhaal.

Gelijkmaker

Go Ahead Eagles liet in het tweede bedrijf na de wedstrijd op slot te gooien. En zoals zo vaak in het voetbal wordt er dan wel aan de andere kant gescoord. Go Ahead Eagles kreeg de bal niet weg uit de eigen defensie en daar maakte Kaj de Rooij dankbaar gebruik van. Via de onderkant van de lat tekende hij voor de 1-1.

Invallers

Uiteindelijk bleven de drie punten wel aan de Vetkampstraat. Mertens slingerde het leer nog maar eens voor de goal en vond het hoofd van Rabillard. Zijn kopbal werd nog gepareerd door Swinkels, maar de inzet van invaller Alexander Bannink was hem te machtig: 2-1. Het waren de invallers die belangrijk waren voor de ploeg van trainer Jack de Gier, want Maarten Pouwels bepaalde de eindstand in blessuretijd op 3-1.

Go Ahead Eagles - FC Eindhoven 3-1

1-0 Rabillard (25)

1-1 De Rooij (68)

2-1 Bannink (80)

3-1 Pouwels (90+4)

Arbiter: Van der Laan

Geel: Peijnenburg



Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Van Iperen, Veldmate, Abdat; Corboz, Ahannach (Bannink/74), Lieftink; Navratil, Rabillard (Pouwels/85), Berden (Edqvist/60)



FC Eindhoven: Swinkels; Ogenia, Amevor, Biemans (Van den Eynden/79), Makasi; Pijnenburg, Idzes, Bourard; Lopes (Daniëls/60), Van der Sande, De Rooij