Basisschoolkids De Lutte volgen handenarbeidles bij de plaatselijke wagenbouwers

"Hoe en wanneer het ontstaan is, weet ik niet maar het is een jarenlange én succesvolle traditie. De jongeren vinden het erg leuk om hier te helpen en het mooie is dat we ze steeds vaker terugzien. Dus het werkt", aldus Bart Leferink, wagenbouwer bij de Bosdûvelkes.

In de genen

In de loods naast de Bosdûvelkes, bij de Tuffelkeerlkes treffen we onder meer de enthousiaste Pim. "Ik loop bijna alle optochten hier in de buurt. Losser, Oldenzaal en De Lutte om er maar eens een paar te noemen. Ik vind het mega cool, een leuke manier om carnaval te vieren.

Blije gezichten! (Foto: Esther Rikken)

De jeugd heeft de toekomst

Ook de juf is enthousiast. "Toen we hier een aantal jaren geleden kwamen, waren veel scholieren nog onbekend met dat wat hier gebouwd wordt.

Inmiddels zijn beide verenigingen bekend bij de schooljeugd en wordt er ook in de vrije tijd weleens gebouwd aan de praalwagens. En daar doen we het voor, de jeugd heeft de toekomst. Toch?", aldus een enthousiaste Susan Horstman, leerkracht van groep 8, van de Plechelmusschool.

Nog Efkes

Over twee weken is het zover, carnaval in Overijssel en dan moeten dus de praalwagen klaar zijn om vervolgens te stralen in de verschillende optochten die de Luttenaren gaan lopen.