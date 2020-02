Dessers opgelucht na broodnodige zege Heracles: ''We mogen Blaswich dankbaar zijn''

Cyriel Dessers is blij met de eerste driepunter van Heracles Almelo in het nieuwe kalenderjaar. De spits van de Almeloërs was met twee treffers verantwoordelijk voor de volledige productie tegen Fortuna Sittard (2-0), maar zijn dank gaat met name uit naar doelman Janis Blaswich, die een strafschop van Mark Diemers keerde.

"Onze laatste overwinning was alweer twee maanden geleden. We mogen Janis Blaswich bedanken, want anders krijg je een heel moeilijke wedstrijd en weet ik niet of we wel hadden gewonnen. Daar kunnen we hem niet dankbaar genoeg voor zijn", vertelt Dessers. "Maar we hebben ook genoeg wedstrijden gehad waarin we wel goed speelden en geen punten pakten. Dus dan is dit ook weleens fijn."

Heerlijk gevoel

Dessers scoorde in de eerste helft vanaf de stip en na de rust met een droog schot. "Ik ben blij dat ik naast die penalty nog een mooie goal maak. Dat we dan ook nog eens winnen is geweldig. Het geeft een heerlijk gevoel om zo het weekend in te gaan. Dat hadden we ook nodig. Het was heel lang geleden, dat heb ik mijn carrière nog niet meegemaakt. Dit voel echt heel goed", aldus Dessers.