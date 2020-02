Rabillard na mooiste treffer uit loopbaan: ''Ik dacht alleen maar, dat wordt een omhaal''

Voor Antoine Rabillard was het een avond om nooit te vergeten. In De Adelaarshorst maakte de Franse spits tegen FC Eindhoven (3-1) de mooiste treffer uit zijn loopbaan. Na een knappe controle met zijn borst volgde een geweldige omhaal.

"Ik ben heel blij met doelpunt. Het was een fraaie, maar het belangrijkste is dat we de drie punten hebben gepakt. We hebben gevochten als een team. Makkelijk was het niet, het was een lastige wedstrijd", zegt Rabillard na afloop.

Mooiste goal ooit

De Fransman beschrijft zijn doelpunt. "Toen ik de voorzet van Jenthe (Mertens, red.) zag, dacht ik maar één ding: dat wordt een omhaal. Ik voelde in mijn rug of ik genoeg ruimte had om deze uit te voeren. Het is niet makkelijk om te doen. Dit is met uitstek het mooiste doelpunt uit mijn carrière", vervolgt hij.

Bannink en Pouwels

Alexander Bannink en Maarten Pouwels zorgden als invaller voor de overige goals. "De invallers waren in deze wedstrijd erg belangrijk. Alexander en Maarten hebben hun werk goed gedaan. Dat is altijd goed voor het team. We wilden ons revancheren voor de forse nederlaag tegen Jong Ajax. Het was niet geweldig, maar dat is wel gelukt", aldus Rabillard.