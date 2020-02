Brandweer bereidt zich voor op storm Ciara: "Bel alleen bij acute noodgevallen"

"Bij dit ruige weer weet je nooit hoe het zich ontwikkelt, dat zal door de uren heen duidelijker worden. Daarom is het belangrijk om in de komende uren de berichtgeving ook nog in de gaten te houden", vertelt Martin Bosch.



Morgenmiddag

Zoals het er nu naar uitziet, zal de storm morgenmiddag rond drie uur in kracht toenemen. Er trekken dan stevige windstoten over Overijssel. In de daaropvolgende uren nemen de windstoten in kracht toe, met een maximum tot zo'n 120 kilometer per uur. Daar gaat ook veel neerslag bij gepaard.





Er wordt geadviseerd om rond het eind van de middag en het begin van de avond niet de weg op te gaan en plekken zoals het bos te vermijden. "Aan het begin van de avond zal een actief koufront Overijssel passeren, waardoor de neerslag zal gaan toenemen. Hagel en onweer zijn dan ook mogelijk", zegt Bosch.

De storm zal in de nacht afnemen.

Brandweer bereidt zich voor

De brandweer bereidt zich ondertussen vast voor op een drukke dag. In Olst laten ze niets aan het toeval over. "We controleren vooraf de portofoons, of we voldoende kettingzagen hebben en of er genoeg brandstof en smeermiddelen voor dat gereedschap is”, aldus woordvoerder Rudy Bongertman.

“We maken deel uit van de Veiligheidsregio IJsselland. Mocht het zover komen dat er vele meldingen met stormschade binnenkomen, dan wordt de lokale afhandelprocedure bij stormen opgestart. Dat houdt in dat alle manschappen opgeroepen worden om naar hun brandweerkazernes te gaan. In de kazerne in Olst is dan een tijdelijke meldkamer, bemand door twee personen. De korpsen van Olst, Wijhe, Wesepe en Welsum worden dan van daaruit aangestuurd. We hebben dan meerdere hulpverleningsvoertuigen en meer dan zestig man ter beschikking”, aldus Bongertman.

Code oranje

Voor Overijssel is code oranje aangekondigd. Het KNMI legt uit hoe waarschuwingen tot stand komen.

Alleen acute noodgevallen

Daarnaast benadrukt de Bongertman dat mensen alleen voor ‘acute noodgevallen’ de brandweer moeten bellen. “Anders wordt de centrale meldkamer overspoeld met 112-telefoontjes, terwijl we niet voor elke afgebroken tak groots hoeven uit te rukken.”

Brandweer roept op: "Bel alleen bij acute noodgevallen" (Foto: Brandweer)