Jackpot! Twee keer raak in een week in casino in Enschede

Jackpot in Enschede, twee keer raak in een week (Foto: Holland Casino Enschede)

Dat één van de vijf landelijke jackpots twee keer in korte tijd achter elkaar valt, is geen uitzondering. Maar dat dezelfde jackpot in een week tijd twee keer valt in hetzelfde casino, is behoorlijk zeldzaam. Het gebeurde afgelopen week in Holland Casino in Enschede.

Vorige week zaterdag won een gast in Enschede de jackpot Mega Millions. Met de inzet van een euro, won hij in een klap 75.000 euro belastingvrij. Gisteravond was het weer raak. Een Nederlandse man, die anoniem wilde blijven, zette een aantal keer een euro in en pakte dezelfde jackpot.



Dubbel geluk

Het geluk was daarmee niet op. Want tegelijkertijd won zijn vriendin een reischeque van 400 euro op een andere speelautomaat in Enschede. Dolblij, maar ook overdonderd, gaven de winnaars aan dat ze nog geen idee hadden wat ze met de geldprijs gingen doen. "We gaan hier eerst een paar nachten over slapen", aldus de gast.

De Mega Millions Jackpot is in Enschede de afgelopen tien maanden maar liefst vier keer gevallen. Op 21 april werd er ook 75.000 euro uitgekeerd en op 1 oktober werd 250.000 gewonnen.