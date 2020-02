Hoofdkasse: SC Genemuiden eenvoudig langs Volendam, minieme zege Staphorst

SC Genemuiden kende geen moeite met RKAV Volendam. In het vissersdorp won de ploeg van René van der Weij met 1-5. Van Benthem zorgde met zijn eerste treffers voor Genemuiden voor de 0-1 en 0-2. Na rust tekende invaller Kavak voor de 0-3 en tilde die andere invaller, Boutzamer, de stand naar 0-4. Springer deed nog wat terug namens Volendam en even later nam Kavak het slotakkoord voor zijn rekening: 1-5.

Staphorst blijft winnen

Staphorst boekte de negende zege op rij. Op bezoek bij NSC Nijkerk werd met miniem verschil gewonnen: 0-1. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Mulder, die raak schoot uit een hoekschop.

DETO verliest in Amsterdam

DETO leed een nederlaag op bezoek bij De Dijk in Amsterdam. De ploeg uit Vriezenveen kwam in de eerste helft op voorsprong via Jansen, maar gaf het een kwartier voor tijd uit handen. Polman bracht beide ploegen weer in evenwicht (1-1) en dankzij Pruim werd het duel gekanteld: 2-1. In blessuretijd maakte Fritz aan alle onzekerheid een einde.

Berkum lijdt nederlaag in Flevoland

Berkum ging net als vorige week onderuit. Op Urk leden de mannen van trainer Arno Hoekstra een 2-0 nederlaag. De doelpunten van de gastheren kwamen via De Boer en een eigen doelpunt van Kersbergen tot stand. Berkum blijft middenmoter in de hoofdklasse.