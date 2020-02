Charmeoffensief FDF: Boeren bieden hulp aan tijdens storm

Het Farmers Defence Force zorgde er afgelopen week met harde woorden voor dat een overleg tussen het kabinet en het Landbouw Collectief klapte. Na excuses te hebben gemaakt, gingen de partijen gisteren toch weer om tafel. Vandaag komt de actiegroep met een charmeoffensief: ze willen helpen met stormschade.



Andere storm

"Aankomende zondag staat ons een storm uit een andere categorie te wachten: Ciara zal over Nederland razen, met orkaankracht. Het wordt een megastorm. Bomen zullen ontworteld worden en huizen vernield, is nu al de verwachting", schrijft de actiegroep in een bericht.



"Talloze strijders hebben al aangegeven dat zij paraat staan om burgers te helpen. FDF stelt haar netwerk, trekkers en manschappen ter beschikking om hulp te bieden indien nodig. Wij proberen dan zo snel mogelijk een trekker of shovel te regelen. De hulp is niet bedoeld voor omgewaaide tuinhekken, maar voor omgevallen bomen en grote takken die wegen blokkeren", schrijft het FDF.



Noodnummer

Via een speciaal 'FDF-noodnummer' kunnen boeren worden ingeschakeld. 'Als er zwaarder materieel nodig is om problemen te verhelpen, kunt u bellen naar ons tijdelijke FDF-Noodnummer: 06-27595999. Geef uw volledige naam door en het adres waar hulp nodig is. Is het nummer in gesprek? App of sms dan naar hetzelfde nummer.'