Wesselink doet met Excelsior'31 nieuwe club pijn: "Leuk om van ze te winnen"

"Winnen is altijd lekker. We hebben maandag gezegd dat het mooi zou zijn om voor een top vijf positie te gaan. En daarbij geen concessies hoeven te doen aan je speelwijze", sprak Wesselink na afloop. "Daarnaast wilden we ook eens winnen van ploegen die boven ons staan. Ploegen als Harkemase Boys, DVS'33 en Sparta Nijkerk, waar we in de eerste seizoenshelft gemakkelijk van verloren, willen we nu ook een keer verslaan."

"Leuk om van DVS te winnen"

"Dat het nu tegen mijn toekomstige club DVS is, is leuk maar ik vind het mooier dat we van zo'n ploeg nu weten te winnen", vervolgt hij. DVS is gewoon een goede ploeg, want we werden vaak teruggedrongen op onze eigen helft. Uiteindelijk maken op het eind nog de 3-0, enigszins geflatteerd, maar wel lekker."