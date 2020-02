PEC Zwolle laat kostbare punten liggen in oersaaie kelderkraker tegen RKC

PEC Zwolle heeft kostbare punten laten liggen op bezoek bij hekkensluiter RKC Waalwijk. De degradatiekraker in het Mandemakers Stadion was er eentje om snel te vergeten en eindigde zoals deze begon: 0-0.

Voor PEC Zwolle waren de belangen groot: kon de blik voorzichtig omhoog richting de middenmoot, of bleef het bij een opleving van slechts drie duels? De Zwollenaren verloren nog niet in 2020, pakten vijf punten en reisden vol vertrouwen af naar Noord-Brabant. Maar van deze goede bedoelingen was na het eerste fluitsignaal niets meer terug te zien.

Briesje

De eerste helft had alles weg van een bedroevende kelderkraker waarin amper wat te beleven viel. RKC Waalwijk startte sterk, de Waalwijkse storm was echter niet meer dan een briesje. Emil Hansson raakte de paal nadat zijn schot van richting werd veranderd door Bram van Polen en Richard van der Venne liet even later eveneens na de ban te breken.

Beide ploegen trokken die erbarmelijke lijn na de rust vrolijk door: het tweede bedrijf was ook niet om aan te gluren. Lennart Thy kreeg namens PEC Zwolle de grootste mogelijkheid. De Duitse spits werd weggestoken door ploeggenoot Mike van Duinen, maar zijn inzet was tekenend voor de wedstrijd en vloog voorlangs.

Reza Ghoochannejhad

John Stegeman probeerde het vervolgens nog met het inbrengen van RKC-beul Reza Ghoochannejhad. De Iraanse spits was halverwege september nog de grote man door bij zijn debuut viermaal te scoren - als invaller - tegen RKC, maar ook Ghoochannejhad wist het net niet te vinden.

Ondanks dat VVV-Venlo een punt pakte op bezoek bij SC Heerenveen (1-1), blijft nummer vijftien PEC Zwolle de Venloërs nipt voor. Het verschil is een puntje: 22 om 21. Het gat met nummer zeventien ADO Den Haag, dat morgen door de algehele afgelasting niet in actie komt tegen Sparta Rotterdam, is met een wedstrijd meer vijf punten.

RKC Waalwijk - PEC Zwolle 0-0

Arbiter: Mulder

Geel: Gaari, Reijnders, Quasten; Hamer, Lam, Strieder

RKC Waalwijk: Vaessen; Gaari, Mulder, Delcroix, Quastenl; Leemans, Van der Venne (Tahiri/71), Reijnders; Hansson, Bilate (Vente/87) en Maatsen (Elbers/68)

PEC Zwolle: Zetterer; Hamer, Van Polen, Kersten, Lam, Paal; Strieder, Nakayama, Clement; Thy (Ghoochannejhad/76), Van Duinen (Van Crooij/68)