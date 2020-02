Van Polen schrikt van PEC Zwolle: ''Verbaast me dat jullie nog niet zijn weggegaan''

Bram van Polen heeft geen goed woord over voor de belabberde pot die PEC Zwolle vanavond op de mat legde tegen RKC Waalwijk. In het Mandemakers Stadion werd er niet gescoord en was het allesbehalve enerverend, zo concludeerde ook de captain van PEC.

"Het was slecht, heel slecht. Ik vond het een heel matige wedstrijd. Ik verbaas me ook dat jullie hier nog zijn en niet weg zijn gegaan. Het enige positieve dat wij hieruit kunnen halen is dat we de nul houden en een puntje pakken. Al was het een verschrikkelijke wedstrijd om naar te kijken, denk ik", zegt Van Polen na afloop van het duel.

De nul

"Zo'n wedstrijd als deze hadden we voor de winterstop honderd procent verloren. Het enige positieve wat we hier uit kunnen halen is dat we de nul hebben gehouden. Er zit nu wel iets in de ploeg. Iedereen wil de nul houden en dat is goed. Ik ben ervan overtuigd dat de kansen wel weer gaan komen. De nul is heilig voor ons. Als wij nog vier keer met 1-0 winnen ben ik hartstikke tevreden", aldus Van Polen.